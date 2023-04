Pendant vingt-trois minutes, on a bien cru que les Suns allaient vivre une nouvelle désillusion. Peu agressifs et perturbés par la défense des Clippers sur Kevin Durant, mais aussi incapables de contenir Russell Westbrook, ils ont compté jusqu’à 13 points de retard dans le deuxième quart-temps (49-36). Et puis, Devin Booker en a eu marre.

Epaulé de Kevin Durant et de l’épatant Torrey Craig, il sort le grand jeu, et c’est lui qui égalise à la dernière seconde (59-59) de la première mi-temps.

Au retour des vestiaires, confirmation que les Clippers ont pris un coup sur la tête, et Devin Booker, encore lui, chipe un ballon et s’en va dunker. On est sur un 6-0 en moins de deux minutes et Tyronn Lue demande un temps-mort. Mais ça n’a aucun effet, et Kevin Durant donne 10 points d’avance (73-63). Les Clippers n’abdiquent pas, et Kawhi Leonard reçoit le coup de main de Terance Mann et de Bones Hyland pour réduire l’écart (92-87).

Les Suns ont besoin d’un nouveau coup de collier, et c’est Chris Paul qui va le donner. C’est lui qui redonne de l’air aux siens (98-87) en début de quart-temps, et c’est encore lui qui enrhume Ivica Zubac pour planter le panier qui fait mal à deux minutes de la fin (121-109). Tyronn Lue attend une minute de plus pour sortir ses stars, et les Suns s’imposent 123-109 pour égaliser à 1-1 dans la série.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Chris Paul a vaincu sa bête noire. Pour la première fois en dix ans, Chris Paul remporte un match de playoffs arbitré par Scott Foster ! Cela peut sembler anecdotique mais le meneur des Suns cumulait 13 défaites de suite en playoffs avec Scott Foster au sifflet.

– L’art du shoot à mi-distance. Les Suns terminent la partie à 21 sur 29 dans les tirs à mi-distance, soit 72%, et c’est un vrai régal à regarder qu’il s’agisse de paniers en isolation pour Chris Paul ou d’une combinaison entre Devin Booker et Kevin Durant.

– Toujours deux membres du « Big Three » sur le terrain. Monty Williams s’applique à laisser toujours deux de ses trois créateurs sur le terrain, qu’il s’agisse d’un binôme Booker-Durant, Durant-Paul ou Paul-Booker. Comme Deandre Ayton avait un problème de fautes, il était essentiel d’apporter du danger en permanence. Résultat : les titulaires inscrivent 110 des 123 points !

TOPS/FLOPS

✅Devin Booker. L’un de ses meilleurs matches en carrière en playoffs, que ce soit dans l’attitude, l’adresse et l’agressivité.

✅Chris Paul. Un dernier quart-temps de patron pour éviter quelques frayeurs à son équipe.

✅Kevin Durant. En difficulté en début de match face à l’agressivité du tandem Westbrook-Leonard, il laisse le match venir à lui, et surtout il se sacrifie en défense en jouant pivot.

✅Torrey Craig. La bonne surprise de ce début de série. Il profite des décalages pour se retrouver seul à 3-points, et il met dedans.

✅Kawhi Leonard. Une performance dans la lignée du Game 1. Très bon en défense sur Kevin Durant, et terriblement efficace en attaque, il termine meilleur marqueur, passeur et rebondeur de son équipe.

✅Russell Westbrook. Le meilleur joueur de la première mi-temps, et il n’a pas baissé les bras dans le 3e quart-temps.

⛔ Le duo Batum-Zubac. Les deux ne pèsent pas sur le match, et c’est problématique face à un cinq des Suns très efficace.

LA SUITE

Game 3, jeudi soir (4h30) à Los Angeles

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.