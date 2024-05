Le chaudron de Sacramento enflamme même les Warriors

La frustration de seize saisons d’une longue et pénible attente, canalisée et redirigée vers deux matchs couperets, qui plus est contre les champions en titre. Voilà comment on pourrait simplement mais fidèlement résumer le retour en playoffs avec l’avantage du terrain des Kings, ces derniers jours.

Pour la première fois depuis 2006, quand le club de « Sactown » évoluait encore dans l’Arco Arena, les chouchous des habitants de la capitale californienne retrouvaient effectivement les joutes du mois d’avril, et les 18 000 fans amassés dans le Golden 1 Center ont mis le feu pour l’occasion. Pour le plus grand bonheur des locaux… mais aussi des visiteurs.

« C’était vraiment génial, l’atmosphère était incroyable » appréciait ainsi un Steve Kerr épaté, et pourtant habitué avec ses joueurs aux avantages du terrain bruyants depuis près de dix ans, dans l’Oracle Arena puis le Chase Center. « On ne s’entendait plus parler, les fans étaient ivres de joie de ce retour en playoffs. »

À l’image de ce fan des Kings, complètement hystérique, cloche en main, alors qu’il était placé dans les gradins juste derrière Bob Myers, le GM des Warriors, dont les tympans se souviendront de cette soirée à Sacramento…

This Kings fan put Warriors GM, Bob Myers, through the ringer last night. pic.twitter.com/dH7usqx7zM — MyBookie – Bet With The Best (@MyBookie) April 18, 2023

Mike Brown n’a jamais connu une salle aussi bruyante

Avant de rentrer dans la Baie et de compter, à leur tour, sur une ambiance électrique sur leur parquet, les joueurs des « Dubs » le reconnaissent, en tout cas : l’avantage du terrain, cette année à Sacramento, est en béton.

« Depuis combien de temps, ils attendaient ça ? 16 ans ? Ça fait 16 années d’attente libérées pour ces deux matchs » ajoute Jordan Poole, quand Jonathan Kuminga admettait lui ne pas « s’attendre à ce niveau de bruit. Vraiment pas. Mais leur public est génial, c’est leur sixième homme, clairement. »

De son côté, Mike Brown, pourtant un ancien du staff des Warriors, l’assurait : « Je n’ai pas le souvenir d’avoir pris part à un match dans une salle aussi bruyante que celle-ci. »

À charge de revanche pour les tenants du titre, qui pourront assurément compter, lors des Game 3 et 4, sur un Chase Center tout aussi chaud comme la braise pour rendre la monnaie de sa pièce à la « Beam Team », alors qu’ils n’ont déjà plus le droit à l’erreur dans cette série…