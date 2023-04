L’ancien GM du Jazz attendu à Dallas

Gros flop de la saison puisqu’ils sont passés d’une finale de conférence au statut de « lottery team », les Mavericks vont vivre un nouvel été mouvementé, et selon Marc Stein, Mark Cuban a déjà commencé à oeuvrer en coulisses. Ainsi pour épauler Nico Harrison, arrivé comme GM en 2021, le patron de la franchise de Dallas a opté pour Dennis Lindsey puisque les deux parties seraient dans des « discussions avancées ».

Texan de naissance, Lindsey s’est d’abord fait connaitre comme assistant GM aux Spurs, avant de devenir GM du Jazz de 2012 à 2019. On lui doit le recrutement de Quin Snyder, de Rudy Gobert ou encore de Donovan Mitchell, et il avait même été promu vice-président de la franchise en 2019.

Il y a deux ans, il se retrouve au coeur d’une sombre affaire puisqu’un joueur, Elijah Millsap, l’accuse d’avoir tenu des propos discriminatoires lors d’un entretien de fin de saison. Si l’enquête de la NBA l’innocentera, Lindsey prend tout de même du recul quelques mois plus tard, après le changement de propriétaire. Officiellement, Lindsey souhaite donc prendre du recul pour devenir « consultant », mais on apprendra plus tard qu’il était tout simplement en froid avec Quin Snyder.

Un rôle qu’il occupait encore cette saison, même si Danny Ainge, le directeur délégué, et le GM Justin Zanik, n’avaient clairement pas besoin de lui pour diriger l’équipe et s’occuper du recrutement.