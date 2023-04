Un record et un poster pour Cam Johnson

Si les Sixers ont souffert en première période dans ce Game 2, ce n’est pas uniquement parce que leur attaque n’était pas vraiment construite, c’est aussi parce qu’un excellent Cam Johnson a bousculé leur défense.

L’ancien ailier des Suns a inscrit 22 points (sur les 49 de son équipe) à 9/13 au shoot et 4/7 à 3-pts avant la pause. Le tout sans perdre un seul ballon.

« J’ai eu des bons tirs », constate-t-il pour le New York Post. « On a joué avec du rythme et j’étais dans les bonnes positions en première période. En seconde mi-temps, j’étais beaucoup dans le corner face à leur zone, qui nous a ralenti. »

Doc Rivers a réveillé ses joueurs en seconde période et comme ses coéquipiers, Cam Johnson a coulé petit à petit face à la montée en puissance des Sixers. Il a terminé la seconde période avec 6 petits points, ce qui est néanmoins suffisant pour lui permettre de finir avec 28 points, soit son nouveau record en carrière pour une rencontre de playoffs.

« Johnson a la capacité de faire cette performance encore et encore », estime Jacque Vaughn face à son joueur qui tourne à 23 points de moyenne après deux matches, à 60% de réussite au shoot et 53% à 3-pts. « Quand je pense à son niveau actuellement et à ce qu’il pourrait devenir, ça me donne le sourire. »

Sa performance n’a pas permis aux Nets de repartir de Philadelphie avec une victoire, mais Cam Johnson peut se consoler avec l’action du match : un poster sur Joel Embiid. Est-ce le plus beau dunk de sa carrière ?

« Je ne pense pas, non. Et je n’y attache pas vraiment une grosse importance, ce ne sont que deux points. J’avais un couloir pour pénétrer et Embiid était en retard. Dans le Game 1, il y a eu des actions où j’aurais dû dunker. Là, j’ai voulu en profiter pour le faire. Mais je suis plus intéressé par les victoires que par les dunks. »

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 57 22 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHX 60 24 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHX 66 26 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 * All Teams 42 29 47.0 40.4 84.2 0.8 3.6 4.4 1.9 2.0 1.2 0.9 0.3 15.5 2022-23 * BRK 25 31 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 * PHX 17 25 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 Total 225 25 44.7 39.3 84.3 0.7 3.1 3.8 1.5 1.6 0.8 0.7 0.3 11.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.