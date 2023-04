Doc Rivers s’est vraiment fâché contre ses joueurs

Avec seulement 44 points marqués, à 42% de réussite au shoot et 25% à 3-pts, sans oublier 12 ballons perdus, il est évident que les Sixers n’ont pas réalisé une première période de haut niveau dans le Game 2 face aux Nets.

La pause allait-elle faire du bien à Philadelphie, pour se relancer ? Visiblement non, puisque, après seulement 61 secondes dans le troisième quart-temps, Doc Rivers a demandé un temps-mort…

« Il était en colère contre nous, tout simplement », raconte James Harden à ESPN. « Dès la première action de la seconde période, on n’a pas appliqué le système qui était prévu, pour je ne sais quelle raison. Mais on s’est rattrapé. »

La suite, c’est un 24-12 dans les onze dernières minutes de ce troisième quart-temps. Le coach a donc bien fait d’élever la voix.

« J’estimais qu’on avait gâché une mi-temps entière », relate l’entraîneur. « On faisait les choses au hasard, sans avoir confiance en nos systèmes. Comme lors de cette première action de la seconde période. Donc j’ai trouvé qu’il fallait en parler. Le crédit en revient aux joueurs car, après, notre exécution offensive a été incroyable. »

Patient et collectif, Joel Embiid a fait la différence en fin de match

En plus de mieux défendre, les Sixers ont parfaitement sanctionné les prises à deux des Nets sur Joel Embiid. En tête de raquette, le pivot a lâché la balle au bon moment et ses coéquipiers étaient parfaitement positionnés, notamment dans les coins, pour faire circuler la balle et s’offrir des tirs ouverts.

« Les joueurs étaient bien placés et Joel a été patient », analyse Doc Rivers. « On a fait circuler la balle et on a eu les shoots qu’on voulait. En première mi-temps, on forçait les choses, on a tous essayé de marquer au lieu de répondre à leur défense. Il fallait avoir confiance, faire circuler la balle et les joueurs allaient avoir la balle. C’est ainsi qu’Embiid peut ensuite avoir des situations de un-contre-un. On l’a fait en seconde période. »

Le pivot de Philadelphie (20 points, 19 rebonds et 7 passes) a en effet conclu la partie avec 8 points en 6 minutes dans le dernier quart-temps. Les troupes de Jacque Vaughn n’ont plus utilisé l’étau face au All-Star, qui en a profité pour s’exprimer individuellement et faire la différence. Mais faire tourner ne le dérange pas non plus.

« Je pense que c’est pour ça que j’ai des prises à deux ou à trois. Car beaucoup pensent que j’aime seulement marquer des points », avance le meilleur marqueur de la ligue cette saison. « Ce qui n’est pas vrai. J’aime gagner et faire ce qu’il faut pour cela. Certains soirs, je vais peut-être marquer beaucoup. D’autres soirs, je vais faire des passes. Il faut jouer juste, donc impliquer ses coéquipiers. Tout le monde est content. Peu importe si je marque alors quatre points. Si tout le monde fait son boulot et marque, je suis heureux. »