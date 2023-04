Les Nets avaient raison de ne pas vouloir changer de stratégie. Car avec un James Harden bien moins adroit à 3-points, les Sixers étaient dominés en première mi-temps face aux prises à deux constantes sur Joel Embiid.

Heureusement, Tyrese Maxey était déjà à 15 points à la mi-temps à 6/8 au tir, quand James Harden ne comptait de son côté que 2 points à 1/7, et l’arrière a continué de faire mal à Brooklyn après la pause.

« Ils ont fait beaucoup de choses différentes ce soir » admet Tyrese Maxey. « Ils ont beaucoup trappé (Joel Embiid) avec beaucoup de prises à deux différentes, mais on était préparés. À la mi-temps, on savait quoi faire. J’ai dit à Joel que c’est énorme qu’il soit capable de faire les bonnes actions alors qu’ils le trappent sur chaque action. »

Le Camerounais a ainsi continué de faire confiance à ses coéquipiers, et Tyrese Maxey, comme Tobias Harris, ont répondu à l’appel. L’arrière finit ainsi avec 33 points à 13/23 au tir, dont 6/13 de loin.

« Même si on a très mal joué offensivement en première mi-temps, on n’était qu’à cinq points » rappelle-t-il. « On savait que si notre attaque retrouvait le niveau de notre défense, et si on continuait à être intraitable de ce côté du terrain, on avait une chance. » De mener 2-0 dans ce premier tour avant désormais de se rendre à Brooklyn.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 Total 196 29 47.9 41.4 85.8 0.3 2.4 2.7 3.3 1.9 0.7 1.1 0.3 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.