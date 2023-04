Les Pistons élargissent leurs recherches d’un coach

Après Charles Lee (Milwaukee), Adrian Griffin (Toronto), Chris Quinn (Miami) et Kevin Ollie (ex-UConn, actuel Overtime Elite), Brian Keefe est le nouvel invité de la « shortlist » de la direction des Pistons, dans le cadre de leur recherche d’un nouvel « head coach », après la fin de l’ère Dwane Casey la semaine dernière.

ESPN a effectivement annoncé ce lundi que le club de Detroit avait obtenu la permission des Nets, où Keefe officie actuellement dans le staff de Jacque Vaughn, afin de passer un entretien avec lui ces prochains jours.

Après avoir démarré en 2005 comme assistant coordinateur vidéo dans le staff de Gregg Popovich à San Antonio, Brian Keefe a ensuite enchaîné les postes d’assistant : au Thunder (2007-2014), aux Knicks (2014-2016), aux Lakers (2016-2019), puis à nouveau au Thunder (2019-2020) avant de rejoindre Brooklyn en 2021.

Un entretien prévu avec Jarron Collins

Il est clairement un talent montant dans le milieu du « coaching », et pourrait prochainement décrocher son premier poste comme numéro 1 sur un banc, à Detroit ou ailleurs. À noter tout de même qu’il possède un avantage que les autres candidats pur le poste n’ont pas forcément : des liens avec Troy Weaver, le General Manager des Pistons, avec lequel il a travaillé au milieu des années 2010 à Oklahoma City.

Notons aussi que la direction des Pistons va s’entretenir avec son propre assistant Rex Kalamian, dans le staff de Dwane Casey depuis 2021, et a reçu la permission des Pelicans pour s’entretenir avec Jarron Collins, triple champion avec les Warriors dans le staff Steve Kerr entre 2014 et 2021, et actuellement en poste dans le staff de Willie Green, depuis l’arrivée de ce dernier en Louisiane en 2021.

La quête d’un nouvel « head coach » s’intensifie donc sérieusement cette semaine, dans le Michigan.

Crédit photo : YouTube – New York Knicks