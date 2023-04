Chris Paul : « Personne ne veut plus le titre que moi »

Battus la nuit dernière par les Clippers à domicile, les Suns ont perdu d’entrée de série leur avantage du terrain. Ce n’est bien sûr qu’un match, mais cela les met déjà sous pression dans ce premier tour et, en cas de défaite dans le Game 2, cela réduirait encore plus leurs chances de qualification en demi-finale de conférence.

De quoi potentiellement compromettre le scénario dans lequel Chris Paul finirait enfin par gagner collectivement. Alors qu’il approche de son 38e anniversaire (il le fêtera début mai), le meneur n’a pour l’instant jamais remporté le titre, à Phoenix donc, mais également à New Orleans, Los Angeles, Houston ou Oklahoma City.

« Personne ne le veut plus que moi », déclare-t-il à ce propos, alors qu’il devance Goran Dragic, Al Horford et Jeff Green, dans la liste des joueurs en activité les plus âgés à être qualifiés pour les playoffs cette année.

Phoenix est armé, mais pas rôdé

Sauf que cette fameuse bague se refuse toujours à Chris Paul, considéré par ses pairs comme celui qu’ils aimeraient le plus voir triompher un jour (avec Damian Lillard). Mais la campagne de playoffs 2023 pourrait justement lui permettre de mettre un terme à cette attente, longue de bientôt… 18 saisons.

Il faut dire qu’avec des joueurs comme Kevin Durant, Devin Booker ou Deandre Ayton à ses côtés, « CP3 » n’a peut-être jamais été aussi bien entouré dans sa carrière. Même quand il évoluait avec Blake Griffin et DeAndre Jordan à Los Angeles, ou bien James Harden à Houston.

Reste que les Suns ne sont pas encore rodés collectivement, car ils n’ont pas pu jouer suffisamment ensemble (neuf matchs), et la récente arrivée de « KD » nécessite donc une période d’adaptation, bien que les playoffs battent désormais leur plein.

« Il faut être capable de s’adapter », confirme ainsi Chris Paul. « Nous ajoutons à notre groupe l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Les choses vont changer par rapport à notre manière de jouer, il va y avoir des différences, mais l’intensité n’ira nulle part, elle. […] Kevin Durant est un basketteur, ce n’est pas comme si c’était un shooteur, l’intégrer est facile. Ce que j’ai appris quand j’étais enfant, c’est shooter, passer et dribbler. Si vous êtes ouvert, il faut shooter et, si vous ne l’êtes pas, il faut passer. Grâce à ça, j’ai la sensation de pouvoir jouer avec n’importe qui et que les choses iront bien, peu importe l’équipe dans laquelle je me trouve. »

La retraite ? Pas pour maintenant…

Il n’empêche que le futur Hall of Famer doit également s’adapter à un nouveau statut de quatrième option offensive, au sortir de sa pire saison en carrière sur le plan statistique (13.9 points, 8.9 passes, 4.3 rebonds et 1.5 interception).

« Au vu de sa compétitivité, il a probablement l’impression de pouvoir en donner plus, mais il n’a pas non plus eu un effectif au complet », tempère en tout cas Monty Williams au sujet des performances de son joueur, puisque Devin Booker a raté 29 matchs, Kevin Durant 17 et Deandre Ayton 15, tandis que Chris Paul en a lui ratés 23.

En parlant de compétitivité et de physique, on se souvient que le corps de « CP3 » lui a souvent fait défaut lors des playoffs par le passé, à des moments-clés. Il serait donc temps qu’il puisse être sur le parquet jusqu’à la fin. Tant pour être maître de son destin que pour ne pas raccrocher avec un sentiment amer en bouche.

« Ma compétitivité ne me laissera jamais penser à ce que j’aurais pu accomplir si je n’avais pas connu toutes ces blessures », assure néanmoins le « Point God ». « Je suis reconnaissant d’en être là où j’en suis. Je me sens tellement bien et excité. Je ne me dis pas : ‘C’est comme ça’. Je joue toujours. […] J’ai eu la chance de pouvoir traverser beaucoup de choses et il faut continuer de faire le job, comprendre que l’on ne peut pas revenir en arrière et changer ce qui s’est déjà passé. »

Que les fans de Chris Paul se rassurent : à la manière de son grand ami LeBron James, la retraite ne lui effleurera pas l’esprit tant qu’il continuera d’être (globalement) en bonne santé et performant sur le parquet.

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.4 5.1 7.8 2.8 2.2 2.4 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.1 17.3 2007-08 NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 4.0 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 Total 1214 34 47.2 36.9 87.0 0.6 3.9 4.5 9.5 2.4 2.1 2.4 0.2 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

