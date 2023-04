Apple TV va diffuser un documentaire sur la genèse du phénomène Stephen Curry

C’est le 21 juillet prochain sur Apple TV que sortira le documentaire intitulé Stephen Curry : Underrated.

La plateforme Apple a apparemment réalisé un produit ambitieux en collaboration avec le studio A24 (qui a notamment produit Uncut Gems) puisque ce long-métrage sort également en salles aux Etats-Unis cet été.

Des vidéos personnelles de Stephen Curry

Mêlant des images d’archives, des interviews et évidemment des actions du spectaculaire meneur des Warriors, le documentaire revient sur les débuts compliqués de Stephen Curry, passé d’un joueur gringalet et presque anonyme dans la petite fac de Davidson, à la superstar planétaire quadruple champion NBA et double MVP !

« La chose à laquelle on pourrait s’attendre, c’est qu’on suive les pas de Steph durant la saison, dans la quête d’un nouveau titre, etc… », explique Peter Nicks, le réalisateur. « Mais on voulait vraiment s’arrêter sur son histoire avec Davidson. Il n’était pas du tout connu à l’époque et on voulait revenir sur l’importance du coach Bob McKillop dans la vie de Steph. Comment la communauté là-bas est très liée aussi. C’est cette partie de sa vie qui est moins connue. Et puis, dès notre première rencontre, il a bien voulu partager certaines de ses vidéos personnelles, quand il était à la fac. On s’est compris tout de suite sur l’idée de parler de cette période de sa vie, qui a été très importante pour lui. »

Crédit photo : Apple