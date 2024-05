Mike Malone fier du sérieux défensif de ses Nuggets

Comme ça se fait désormais dans nombre d’équipes, les Nuggets délivrent après le match une grosse chaîne en or au meilleur défenseur de la soirée, pour le récompenser de ses efforts de ce côté du terrain.

Dimanche soir, après la démonstration de force des Nuggets face aux Wolves, avec une victoire confortable de 29 points au final (109-80), Mike Malone n’a pas sorti un joueur du lot, mais a carrément décerné la chaîne à toute l’équipe !

« On a très bien défendu, mais on ne va pas célébrer quoi que ce soit par contre ! », a tempéré le coach dans le Denver Post après ce succès initial. « On ne s’enflamme pas après les victoires, comme on ne baissera pas la tête après une défaite. On a du pain sur la planche, on sait qu’on peut faire mieux sur plusieurs plans. Mais j’ai donné la récompense défensive à toute l’équipe parce qu’on a fait une énorme semaine de préparation, avec du travail, de la concentration. Et ils ont mis ça en pratique sur le terrain. Je suis fier de tous les gars. »

Il faut dire qu’avec une première mi-temps parfaitement contrôlée et bouclée à +11 (55-44), les Nuggets ont parfaitement suivi leur plan de jeu, à savoir bétonner la raquette et jouer la relance à fond. Ça se traduit dans les chiffres avec un 54-38 aux rebonds, un total de 14 tirs autorisés seulement dans la peinture et un non moins convaincant 16-3 aux points sur contre-attaque.

L’écart est monté très haut, jusqu’à +32. Et les esprits se sont même échauffés avec cette échauffourée entre Kyle Anderson et le pauvre Christian Braun qui passait par là…

« Ça ne me dérange pas si c’est un peu épicé. C’est les playoffs ! »

Rien de choquant, bien au contraire, pour Mike Malone qui ne crache pas sur ce supplément d’âme, et de tension, qu’apportent inévitablement le printemps avec l’intensité playoffs.

« Ça ne me dérange pas si c’est un peu épicé. Ce sont les playoffs, ce n’est plus de la saison régulière ! », souriait malicieusement Mike Malone avant le match. « On doit avoir l’état d’esprit de frapper les premiers, et d’envoyer un message. »

On peut dire que ce dernier est passé, avec un troisième quart de patron, conclu sur un 32-14 cinglant et même sanglant pour des Wolves complètement groggy après ce coup de massue, tenus à leur pire prestation offensive de la saison en termes d’efficacité (80 points en 93 possessions et un piteux 12/43 sur leurs tirs en dehors de la raquette). Dans ce duel des extrêmes entre la tête de série n°1 et le dernier qualifié, les Nuggets ont fait honneur à leur statut de favori.

« La discipline peut prendre plusieurs formes : ça peut être prendre soin du ballon, ça peut être la connaissance des duels, ça peut être le respect du plan de jeu, l’exécution de nos systèmes… »

Après ce Game 1 sans appel, les Nuggets ont tous les feux au vert. Reste à voir quelle sera la réaction des Wolves au Game 2, après quelques jours de repos et une stratégie sans doute mieux travaillée.