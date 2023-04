Enorme scandale dans les playoffs du championnat chinois !

Condamné à verser 750 000 dollars la semaine dernière pour avoir laissé filer une rencontre face aux Bulls, Mark Cuban a trouvé plus fort que lui en matière de « tricherie »… Ce lundi, le South China Morning Post rapporte que la ligue chinoise de basket-ball (CBA) a décidé d’exclure deux équipes des playoffs après deux matches truqués, et de bannir leurs dirigeants sur plusieurs années, ainsi que d’effacer leurs résultats de la saison. Il s’agit des Shanghai Sharks et des Jiangsu Dragons, adversaires lors du premier tour des playoffs.

Lors du Game 3, décisif, les Dragons, qui menaient 100-96, ont ainsi balancé la fin de match avec cinq balles perdues pour permettre aux Sharks de signer un 10-0 pour s’imposer et se qualifier pour le prochain tour.

Mais la fédération a aussi estimé que les Sharks avaient volontairement perdu le Game 2 pour que Eric Bledsoe, suspendu quatre matches, ne manque que le premier match de la série des quarts contre les Leopards de Shenzhen.

Résultat : Eric Bledsoe ne jouera plus, tout comme son coéquipier Michael Beasley, et les Leopards de Shenzen sont déjà qualifiés pour les demi-finales. Les Sharks, comme les Dragons, devront eux verser chacun une amende de 5 millions de yuans, soit environ 730 000 dollars. C’est un peu moins que l’amende des Mavericks…