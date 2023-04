Les Bucks inquiets pour le dos de Giannis Antetokounmpo

Six points en 11 minutes. C’est le bilan de Giannis Antetokounmpo dans la première manche face au Heat, et si le Grec a peu joué, c’est tout simplement parce qu’il s’est blessé au dos. Au départ, un « drive » musclé comme il en a l’habitude mais il se heurte à Kevin Love, le spécialiste des passages en force, et l’ailier-fort de Milwaukee retombe lourdement sur le dos. Il reste alors moins de deux minutes à jouer dans le premier quart-temps.

Quatre minutes plus tard, Giannis revient en jeu, mais il est incapable de courir correctement, ni de shooter, et une minute plus tard, il est rappelé sur le banc, et il part même directement aux vestiaires. On ne le reverra plus. « Il ne bougeait pas bien. Il n’avait pas l’air à l’aise, ni en confiance. J’ai estime que c’était ce qu’il y avait de mieux à faire » commente Mike Budenholzer.

Giannis « guérit rapidement »

Après le revers concédé face au Heat, le staff médical a révélé que les radios passées n’avaient révélé aucun lésion. Il s’agirait donc d’un simple choc au niveau des lombaires. « On va le surveiller et voir comment il se sent au réveil » poursuit le coach des Bucks. « On verra ce que disent les médecins. Le plus important, c’est ce qu’en dira Giannis. On a la chance qu’il soit incroyablement résistant, et il guérit rapidement. Mais on va prendre ça au jour le jour, et voir comment il se sent. »

Malheuremsement, le Grec est un habitué de l’infirmerie cette saison puisque son genou et son poignet l’ont déjà contraint à manquer plusieurs rencontres. On se souvient aussi qu’en février dernier, déjà face au Heat, il s’était blessé à la cuisse dès le premier quart-temps.

Si Giannis venait à manquer un Game 2 déjà décisif pour les Bucks, Jrue Holiday estime que l’effectif est assez riche pour compenser. « On ne veut évidemment pas qu’il se blesse, mais il faut garder en tête cette mentalité du joueur suivant. On possède assez de talent dans l’équipe pour compenser jusqu’à ce qu’il revienne ».

Rappelons que le Heat sera très diminué pour le reste de la série puisque Tyler Herro va manquer quatre à six semaines de compétition, en raison d’une double fracture aux doigts.