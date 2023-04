La fierté émue d’Harrison Barnes

Les Kings ne pouvaient sans doute rêver meilleure entrée en matière samedi soir pour le Game 1 de ce premier tour des playoffs. Vainqueurs du champion en titre au terme d’un duel de folie et devant des fans qui ont été à la hauteur après 17 ans d’attente, les troupes de Mike Brown ont vécu une soirée remplie d’émotions, particulièrement Harrison Barnes, auteur de 13 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions.

Arrivé en provenance de Dallas durant la saison 2018/19, l’ancien ailier des Warriors a longtemps attendu ce moment, qui s’est finalement déroulé comme il l’avait imaginé…

« J’ai eu une vision de que ce serait de jouer les playoffs ici », a-t-il déclaré après le match. « Il y a eu beaucoup de journées très longues. Et là, de pouvoir entrer dans la salle et de voir cet environnement, voir les fans, c’était enthousiasmant, et un peu émouvant. Juste de pouvoir en faire partie. Je suis vraiment heureux pour les fans ».

Un premier acte déjà dans l’histoire

Harrison Barnes s’est dit aussi très touché par la présence des anciennes légendes du club, ceux qui ont connu les Kings au top, comme Bobby Jackson, Vlade Divac et Jason Williams, assis au bord du terrain.

« C’était important parce que j’ai beaucoup parlé à ces gars-là. Ça m’a aidé à comprendre la culture de Sacramento, ce que les fans signifiaient, et le fait de finir près de notre objectif année après année, puis de vivre enfin ce moment, c’était génial » a-t-il ainsi développé.

C’est comme si l’accumulation du travail et des frustrations nées des quatre dernières années s’évaporaient en l’espace d’une soirée couronnée par une victoire qui restera dans l’histoire de la franchise.

L’euphorie sera encore palpable lors du Game 2 et il faudra encore sortir un match exceptionnel pour rivaliser avec les Warriors. S’ils n’ont peut-être pas autant de talent et surtout d’expérience, les Kings miseront sur l’envie et toutes les petites choses susceptibles de faire pencher la balance de leur côté.

« Pour nous, il s’agit de continuer à apprendre ce que c’est que de jouer une série de playoffs, en sachant que les Warriors vont réagir et faire des ajustements. C’est comme ça que se déroule une série. C’était une bonne première pour nous. Il faut juste passer à la suite », a-t-il ajouté. « Nous savons qui sont les personnages principaux dans cette série. Il s’agit de savoir qui va s’occuper des détails : les rebonds, les ballons perdus, les possessions à 50-50. On aura la volonté de remporter ces combats-là ».

Harrison Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 81 25 43.9 35.9 75.8 0.7 3.5 4.1 1.2 1.7 0.6 1.3 0.2 9.2 2013-14 GOS 78 28 39.9 34.7 71.8 0.9 3.1 4.0 1.5 2.0 0.8 1.1 0.3 9.5 2014-15 GOS 82 28 48.2 40.5 72.0 1.4 4.1 5.5 1.4 1.8 0.7 0.9 0.2 10.1 2015-16 GOS 66 31 46.6 38.3 76.1 1.2 3.8 4.9 1.8 2.1 0.6 0.9 0.2 11.7 2016-17 DAL 79 36 46.8 35.1 86.1 1.2 3.8 5.0 1.5 1.6 0.8 1.3 0.2 19.2 2017-18 DAL 77 34 44.5 35.7 82.7 1.0 5.1 6.1 2.0 1.2 0.6 1.5 0.2 18.9 2018-19 * All Teams 77 33 42.0 39.5 82.4 0.7 4.0 4.7 1.5 1.6 0.7 1.3 0.2 16.4 2018-19 * DAL 49 32 40.4 38.9 83.3 0.7 3.5 4.2 1.3 1.6 0.7 1.4 0.2 17.7 2018-19 * SAC 28 34 45.5 40.8 80.0 0.8 4.8 5.5 1.9 1.5 0.6 1.1 0.1 14.3 2019-20 SAC 72 35 46.0 38.1 80.1 1.1 3.9 4.9 2.2 1.3 0.6 1.2 0.2 14.5 2020-21 SAC 58 36 49.7 39.1 83.0 1.1 5.5 6.6 3.5 1.3 0.7 1.6 0.2 16.1 2021-22 SAC 77 34 46.9 39.4 82.6 1.1 4.6 5.6 2.4 1.2 0.7 1.5 0.2 16.4 2022-23 SAC 82 33 47.3 37.4 84.7 1.1 3.4 4.5 1.6 1.3 0.7 1.1 0.1 15.0 Total 829 32 45.5 37.8 81.1 1.0 4.0 5.1 1.8 1.6 0.7 1.2 0.2 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.