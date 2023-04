Découpés par les Celtics, les Hawks n’étaient pas prêts

Vainqueurs de leur match de play-in face au Heat, mardi dernier, les Hawks attaquaient leur campagne de playoffs 2023 avec un déplacement périlleux dans le Massachusetts et celui-ci ne s’est pas déroulé comme imaginé.

Rapidement mis hors d’état de nuire par Boston ce samedi soir, les joueurs d’Atlanta ont pris l’eau en première mi-temps, au point de compter jusqu’à… 32 unités de retard ! Une véritable bouillie de basket proposée par les coéquipiers de Trae Young (16 points, 8 passes), en souffrance de chaque côté du parquet.

« On ne peut pas être mené d’autant de points et s’attendre à gagner », estimait après coup le meneur All-Star. « Mais en seconde période, on s’est battus et on était agressifs. On essaiera de le reproduire dans le deuxième match. »

Comme souligné par Trae Young donc, le seul point positif de la soirée concerne le fait que les Hawks ont montré un bien meilleur visage au retour des vestiaires, recollant jusqu’à -12. Mais il ne faut pas non plus se leurrer : les Celtics se sont relâchés au fil des minutes, compte tenu de l’adversité qui se trouvait face à eux.

« Nous sommes arrivés sans être vraiment prêts en première mi-temps », confirmait après coup Dejounte Murray (24 points, 8 rebonds, 6 passes, 3 interceptions). « Nous ne nous battions pas réellement, nous n’étions pas concentrés comme nous aurions dû l’être, comme à l’entraînement. Mais ça va, la série est longue et nous étions nous-mêmes en seconde période. »

Un sentiment partagé par Quin Snyder, le coach d’Atlanta, qui rappelle que ce n’est qu’un match et qu’il en reste au maximum six autres pour tenter d’inverser la tendance et de bousculer cette formation de Boston beaucoup trop facile sur le terrain.

« Ils ont bien joué, ils étaient les plus agressifs dans beaucoup de secteurs de jeu en première période. Nous avons besoin de comprendre qu’il y a deux mi-temps, quatre quarts-temps et sept matchs. La force mentale dont il faut faire preuve pour gagner une série dans cette ligue est énorme », déclarait-il ainsi.

Une classe d’écart par rapport à Boston

Il n’empêche que les Hawks, finalistes de conférence il y a encore deux ans de ça, ont déçu dans ce Game 1 et leurs faiblesses ont été exposées aux yeux de tous par des Celtics maîtres de leur jeu et sûrs de leurs forces. Sans énergie, sans intensité, sans réaction pendant de trop longues minutes, Trae Young, Dejounte Murray, John Collins et consorts ont donc pu mesurer l’écart qui les séparait pour le moment de la deuxième meilleure équipe de l’Est.

« Collectivement, nous devons faire un meilleur boulot pour ne pas les laisser rentrer autant de shoots. Nous devons rester face à notre joueur et ne pas accorder de layups faciles », résumait le meneur, par rapport à la notion de défense.

Quant à John Collins, qui insiste sur le mot « volonté » quand il parle justement de l’aspect défensif, il regrettait également de ne pas avoir vu la balle suffisamment venir à l’intérieur en attaque…

« Cela nous profite pour attaquer les ‘mismatchs’ et obtenir des paniers faciles », jugeait l’ailier-fort, auteur de 12 points à 5/7 au shoot. « Mais parfois, le jeu ne se déroule pas de cette manière. J’aimerais que ce soit le cas, mais je ne peux pas vraiment trop m’étendre là-dessus. Le fait d’impliquer tout le monde et d’obtenir des paniers faciles rend en tout cas l’ensemble de l’attaque plus fluide. »

La mauvaise nouvelle pour Atlanta, c’est que les Celtics ne donnent, eux, pas l’impression d’être trop inquiets de leur relâchement survenu en seconde période. Autrement dit ce sur quoi la franchise géorgienne comptait capitaliser en vue du Game 2…

« Je ne suis pas inquiet du tout », tempérait ainsi Joe Mazzulla, dans le camp opposé. « Cette équipe a très bien joué durant toute la saison, ce sont des choses qui vont arriver. C’est bien que l’on ait pu passer par là, nous devions le ressentir, c’est important que nous apprenions de ça. »