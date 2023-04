Une première mi-temps parfaite lance les Celtics face aux Hawks

Marcus Smart avait annoncé le « mode playoffs » à Boston et ce fut bien le cas, au moins en première mi-temps.

Car alors que Trae Young était gêné par la taille de Derrick White en premier rideau, et de ses coéquipiers en deuxième rideau, les Celtics livraient un petit récital en première mi-temps. De l’intensité, du rythme et une attaque étirée au maximum qui exposait les difficultés d’Atlanta à protéger son cercle collectivement…

Les hommes de Joe Mazzulla se régalaient et pointaient à +30 (74-44) à la pause. Après une telle domination, les locaux ont un peu perdu le fil et l’entraîneur des C’s n’aimait pas l’intensité de son équipe dans le troisième quart-temps. De quoi permettre à Bogdan Bogdanovic de faire recoller son équipe à 12 points (96-84) dans l’ultime round.

Une courte frayeur pour le public de Boston, puisque quelques actions de Jaylen Brown ont suffi à faire regonfler l’écart pour s’offrir une fin de match sans danger (112-99). Et une première victoire dans ces playoffs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La superbe première mi-temps de Boston. Quelle démonstration. À part quelques choix précipités terminés en pertes de balle, les Celtics ont joué un basket de rêve pendant les 24 premières minutes. Avec 17 passes sur 27 paniers, un Jayson Tatum (21 points) qui attaquait le cercle avec autorité, un Robert Williams parfaitement servi dans le dos de la défense et globalement une énergie collective qui a étouffé Atlanta.

– Les Hawks sont tout de même revenus. Une série de playoffs, ça reste long et il était important pour les Hawks de ne pas lâcher, afin de retrouver quelques certitudes avant le Game 2. Bien aidés par des Celtics qui ont logiquement perdu du mordant après avoir pris jusqu’à 32 points d’avance, ils ont eu le mérite de revenir dans le match derrière un 32-12 qui a donné quelques frissons au TD Garden.

– Les Celtics ont dominé le rebond. C’était l’un des points qui pouvait permettre aux Hawks d’espérer. Largement dominateurs face au Heat au rebond, Clint Capela et compagnie avaient besoin de gagner la bataille des panneaux pour faire plier Boston. Sauf que les Celtics ont répondu présent : 58-45 à leur avantage.

TOPS/FLOPS

✅ Derrick White. Que des bons choix pour l’ancien Spur, qui termine avec 24 points, 7 passes et 5 rebonds. Son premier contre sur Trae Young a donné le ton, et sa défense a globalement été particulièrement précieuse.

✅ Jayson Tatum et Jaylen Brown. Le premier a parfaitement affiché le thème pour l’attaque des Celtics, en attaquant les défenseurs plus petits pour conclure près du cercle en première mi-temps, le deuxième a tranquillisé son équipe et ses fans lorsque les Hawks faisaient fondre l’écart et pouvaient espérer un hold-up.

✅ Robert Williams. En première mi-temps, sa taille et son placement ont fait très mal aux Hawks.

⛔ Trae Young et les shooteurs des Hawks. Difficile d’espérer quelque chose quand on pointe à 1/16 à 3-points à la mi-temps. Le meneur, avec son 1/5 de loin pour débuter (et plus globalement un 3/11 au tir en première mi-temps), a été l’incarnation des difficultés de son équipe, qui va devoir s’appuyer sur sa deuxième mi-temps pour rebondir.

LA SUITE

Game 2 prévu mardi, toujours à Boston (01h00)

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.