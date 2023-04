Une rentrée presque parfaite pour Andrew Wiggins

Il s’en est fallu d’un tir à 3-points pour que Andrew Wiggins soit le héros de la soirée. Seul dans le coin, avec 10 secondes à jouer, l’ailier des Warriors a eu l’occasion de redonner l’avantage aux champions au titre, voire la victoire. Mais son tir a tapé le cercle, et les Kings ont remporté ce Game 1. « Si c’était à refaire, on prendrait ce tir à chaque fois. C’est son spot » le défend Steve Kerr. Même son de cloche chez Klay Thompson, qui l’avait trouvé dans le corner : « Je choisirais ce tir à chaque fois. »

La défaite est cruelle pour les Warriors, mais la bonne rentrée de Wiggins est l’élément positif de la soirée, et c’est ce que tout le monde retenait dans le vestiaire car le groupe est enfin au complet (si l’on excepte la blessure d’Andre Iguodala).

« Lorsqu’on fait des choix pour composer un groupe, toutes les pièces doivent s’emboîter », rappelle Stephen Curry. « Il occupe un rôle important dans tout ce que nous faisons. Quand vous entamez une saison, vous voulez être le plus en forme possible parce que c’est comme ça que toutes les pièces vont s’emboîter. Cela fait très longtemps que nous n’avons pas eu cette chance et nous avons essayé de tenir le coup. Maintenant, on ressemble à ce qu’on voulait être ».

Cela faisait deux mois que Wiggins n’avait plus joué avec ses coéquipiers, et sans surprise, il est sorti du banc. En 28 minutes, il signe 17 points à 7 sur 16 aux tirs, et ses 4 contres (record en carrière) sont le signe d’une activité de tous les instants en défense.

Avec Andrew Wiggins, le puzzle est complet

« C’est génial qu’il soit de retour », apprécie Steve Kerr, qui avait prévu de le faire jouer entre 5 et 6 minutes par quart-temps. « Vous savez, nous sommes au complet avec lui sur le terrain. Notre équipe a du sens avec le retour de Wiggs, et j’ai trouvé qu’il avait l’air en forme. En première mi-temps, il a été fantastique. En seconde, il s’est peut-être un peu essoufflé, ce qui est normal, vu qu’il n’avait pas joué depuis plus de deux mois. Il a été fantastique ».

Pour Curry, c’est d’autant plus remarquable que Wiggins n’avait jamais débuté un match sur le banc de toute sa carrière ! Curry avait vécu cela la saison passée, et il sait combien c’est différent.

« C’est difficile de gérer ses propres émotions parce qu’il y a beaucoup d’adrénaline, beaucoup d’anxiété à l’idée de retourner sur le terrain », souligne Curry. « La seule chose que l’on a pour soi, c’est l’expérience et le fait de savoir à quoi ressemblera l’atmosphère. Ensuite, on peut prendre cet reprise et la transformer en une énergie encore plus grande pour le Game 2. »

Une deuxième manche que Wiggins devrait à nouveau débuter sur le banc, avec un temps de jeu limité. « Je me suis bien senti » conclut-il. « En deuxième mi-temps, je n’ai pas mis beaucoup de tirs, mais j’ai répondu présent. Peut-être que j’ai donné l’impression d’être fatigué, mais ce n’était pas le cas. »