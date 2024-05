Défendre sur Stephen Curry ? Un remake de « Attrape-moi si tu peux ! »

Cette semaine, JR Smith est l’invité du podcast de JJ Redick, et il a évoqué la défense harassante de Matthew Dellavedova sur Stephen Curry. L’Australien se mettait minable pour limiter l’impact du meneur des Warriors lors des Finals. Une dépense d’énergie qui fait encore bien marrer l’ancien 6e homme des Cavaliers. « J’aime Delly à la folie, mais Delly a failli mourir en défendant sur Steph Curry », se souvient Smith. « Il a littéralement failli mourir ! On a des images de lui dans le bac à glace, et il en jusqu’au cou après avoir défendu sur Steph ! »

Une séquence que De’Aaron Fox a vu avant le Game 1 face aux Warriors, et il confirme que c’est un enfer de défendre sur Stephen Curry. D’autant que Mike Brown avait décidé de faire une boite sur le meneur All-Star, qu’il connaît évidemment très bien.

« Vous avez vu la séquence où JR Smith parle de Delly ? » demande Fox à la presse. « C’est la vérité ! Vraiment ! Je n’ai pas défendu tout le temps sur Steph, essentiellement dans le 1er et le 4e quart-temps, et cette séquence est réaliste ! »

Auteur de 38 points, Fox s’est donc aussi sacrifié en défense pour empêcher Curry d’avoir le ballon, et c’est ce que lui avait demandé Brown. « Evidemment, mon équipe souhaite que je fasse des choses en attaque, mais Mike m’en a parlé quand il est arrivé ici : il ne se préoccupe pas de ce que je peux faire en attaque, et il souhaite que je progresse en attaque. C’est un challenge que j’accepte. »

Les très bons meneurs ne manquent pas en NBA pour jauger de ses progrès en défense, mais Curry est sans doute le défi le plus relevé car il est aussi fort avec que sans le ballon. Il faut donc une attention de tous les instants, et une sacrée endurance.

« Jouer 40 minutes et inscrire 38 points, c’est sympa. Mais il faut essayer de perturber au maximum un gars qui, s’il n’est pas le meilleur joueur du monde, c’est le meilleur par sa palette des tirs, son adresse, ses tirs en catch-and shoot ou après un dribble… Ce gars est l’un des joueurs les plus créatifs de l’histoire balle en main, et le perturber est l’étape la plus importante. Je me fous de prouver des choses aux autres, mais je veux me prouver à moi-même que je peux aller sur le terrain et essayer de harceler les meilleurs arrières de la ligue ».