James Harden en parfait soutien

Même s’il n’a clairement plus son premier pas de ses années Rockets, James Harden a montré lors du Game 1 de la série face aux Nets comment il était précieux pour les Sixers : en rentrant ses shoots extérieurs et en trouvant le joueur démarqué à chaque fois que Brooklyn doublait, voire triplait, sur Joel Embiid.

« Je pense que c’était l’un de ses meilleurs matchs comme ‘catcher’ (receveur) » explique ainsi Doc Rivers. « Je trouve qu’il a réalisé le match parfait ».

Avec ses 23 points à 8/21 au tir mais 7/13 à 3-points et 13 passes décisives (4 pertes de balle), l’ancien MVP a ainsi puni la couverture défensive des Nets, trouvant les joueurs démarqués, pour les meilleurs shooteurs de loin.

Résultat ? Un superbe 21/43 de loin pour les Sixers, avec 15 tirs à 3-points non-contestés, un record en playoffs…

« C’est le MVP » répond James Harden sur la stratégie de Brooklyn de doubler sur Joel Embiid à tous les instants, ce qui a engendré énormément d’espaces pour lui et les autres joueurs des Sixers. « Est-ce que vous préférez qu’il marque 40 points ? Ou nous laisser shooter ? Dans tous les cas, ça nous va. On sera prêt dans tous les cas. »

« Quand il commence à rendre tout le monde meilleur autour de lui, et que James fait pareil, ça fait de nous une très bonne équipe »

Les Sixers étaient en effet prêts, avec un Joel Embiid qui a vite lâché le cuir dès qu’il voyait l’aide arriver.

« On a travaillé sur ça toute la semaine », confirme Doc Rivers. « Je tire mon chapeau à Joel, parce qu’il a été patient, surtout en début de match, et on lui avait demandé de le faire. Il va marquer ses points, peu importe ce qui arrive. Et c’est arrivé. Mais quand il commence à rendre tout le monde meilleur autour de lui, et que James fait pareil, ça fait de nous une très bonne équipe. »

Néanmoins, le pivot veut que son coéquipier continue d’être agressif, même s’il a eu du mal à marquer près du cercle lors de ce Game 1, et qu’il ne se contente pas d’artiller de loin. Même si ça a fonctionné sur ce premier match.

« Comme je l’ai dit, c’est le meilleur créateur de la ligue, et de très loin », conclut ainsi Joel Embiid sur son coéquipier. « Mais on ne veut pas qu’il reste statique. Je ne veux pas qu’il se concentre uniquement sur ça (le tir à 3-points en catch-and-shoot). On veut qu’il soit agressif, comme ce soir. C’est la clé, pas seulement qu’il soit un créateur. Qu’il soit agressif, qu’il agresse le cercle et qu’il crée pour lui et les autres. »

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 Total 1000 35 44.2 36.3 86.0 0.8 4.9 5.7 7.0 2.6 1.5 3.7 0.5 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.