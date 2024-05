Max Strus, le gamin de Chicago a puni les Bulls

Dans une rencontre avec en jeu un ticket pour les playoffs, c’est l’inattendu Max Strus qui est sorti de sa boîte. Alors qu’il ne tourne qu’à 11.5 points par match sur la saison, il va marquer à lui seul les 12 premiers points du Heat, en shootant à 4/5 à 3-points. On commence alors à comprendre qu’il se passe quelque chose de spécial.

« J’ai mis quelques paniers faciles pour commencer le match. Une fois que j’ai pris le rythme, tout le monde s’est senti mieux dans l’équipe » a raconté Max Strus. « Il est inflammable. Faites attention, s’il en met deux ou trois, cela peut se transformer en une soirée comme celle-ci » a ajouté Erik Spoelstra.

Max Strus a donc pris feu, et cela a duré toute la soirée. Avec 23 points à la mi-temps, il a terminé la rencontre avec 31 points à 8/16 au tir dont 7/12 à 3-points. En fin de match, c’est même lui qui marque le panier qui scelle le sort des Bulls, et qualifie le Heat en playoffs.

Le natif de Chicago

Une performance d’autant plus symbolique que Max Strus est un gamin de… Chicago.

Il est ainsi né et a grandi à Hickory Hills, dans la banlieue sud de la ville. Il a commencé sa carrière universitaire à l’université Lewis, avant d’être transféré à DePaul, située dans la ville de Chicago. Non drafté en 2019, et après un bref passage chez les Celtics, il rejoint les Bulls avec lesquels il fait ses débuts dans la Grande Ligue en 2019 face… à Miami. Mais voilà, il ne dispute que deux rencontres avec Chicago. Pire, quelques semaines plus tard, il est victime d’une rupture des ligaments croisés en G-League.

En 2020, il participe au training camp du Heat. Un essai concluant, qui lui permet de signer un « two-way contract » en Floride. Avant, l’année suivante, d’y décrocher un vrai contrat.

« J’espère juste que lorsque je reviendrai cet été à Chicago, je n’aurai pas d’ennuis » a ironisé Max Strus. « Ça devrait aller, je pense que j’ai quelques fans qui me soutiennent… mais c’est sûr que c’est plutôt cool de battre l’équipe de sa ville ».

Max Strus a en tout cas sorti le plus gros match de sa carrière. Une prouesse qui arrive à point nommé, puisque le joueur est « free agent » cet été. Un détail qui n’échappe pas à Jimmy Butler.

« Pour moi, honnêtement, je pense que Max s’est fait beaucoup d’argent ce soir » a déclaré Jimmy Butler. « Le travail qu’il accomplit se voit. Cela se voit vraiment. Il fait les efforts sur chaque possession. Il essaie de faire ce qu’il faut en attaque, il essaie de faire ce qu’il faut en défense. Nous l’aimons pour ça ».

Max Strus Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 2 3 66.7 0.0 100.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.5 2020-21 MIA 39 13 45.5 33.8 66.7 0.1 0.9 1.1 0.6 1.1 0.3 0.2 0.1 6.1 2021-22 MIA 68 23 44.1 41.0 79.2 0.4 2.6 3.0 1.4 1.7 0.4 0.8 0.2 10.6 2022-23 MIA 80 28 41.0 35.0 87.6 0.6 2.6 3.2 2.1 2.1 0.5 0.9 0.2 11.5 2023-24 CLE 70 32 41.8 35.1 79.4 0.9 3.9 4.8 4.0 2.4 0.9 1.6 0.4 12.2 Total 259 26 42.4 36.5 81.1 0.6 2.7 3.2 2.2 1.9 0.6 1.0 0.2 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.