Le MVP de la nuit | Karl-Anthony Towns en puissance

Mercredi, les Pelicans n’avaient pas réussi à punir le Thunder sous les panneaux. Cette nuit, ils ont subi la loi des « Twin Towers » de Minneapolis, et Karl-Anthony Towns leur a fait très mal par sa technique et sa puissance.

Epaule en avant, il a d’abord envoyé au sol Jaylin Williams, et lorsque OKC lui a mis Jalen Williams face à lui, ce fut la même sanction. Le message était clair : c’est par sa taille et son poids que Minnesota avait décidé de prendre le dessus sur les jeunes du Thunder.

« On a évolué à un niveau élevé et on est resté disciplinés » souligne l’intérieur All-Star. « Je l’avais dit au shootaround, il fallait profiter de notre taille et on a fait du bon boulot pour l’utiliser. »

La discipline, rien que de la discipline

Auteur de 28 points à 11 sur 16 aux tirs, Karl-Anthony Towns a aussi montré l’exemple en défense avec ses 3 contres et ses 11 rebonds. Aux côtés de Rudy Gobert, il a aidé sur les pénétrations, mais il est aussi sorti au large pour gêner les shooteurs adverses. Résultat : OKC n’a jamais réussi à rentrer dans le match ou à enchaîner des tirs.

« On a fait du bon travail dans la contestation des tirs, en leur mettant la pression, et comme je l’ai dit, on est resté disciplinés, focalisés sur notre plan de jeu » poursuit-il.

En fait, Karl-Anthony Towns n’a que ce mot à la bouche dans l’interview d’après-match : « discipline ». Que ce soit quand on l’interroge sur l’impact de Mike Conley ou la série à venir face aux Nuggets, il répète que ce n’est qu’une question de discipline. Une qualité importante après l’incident de dimanche entre Rudy Gobert et Kyle Anderson.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 Total 511 34 52.6 39.5 83.5 2.9 8.2 11.2 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.