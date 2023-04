Preview Playoffs 2023 | Sacramento (3) – Golden State (6)

Si on vous avait dit avant le début de saison que Sacramento allait accrocher les playoffs après 16 ans de disette, et qu’ils finiraient carrément devant les Warriors, champions en titre, au classement de la conférence Ouest, vous ne l’auriez surement pas cru ! Et pourtant, nous y voilà !

Avec l’arrivée de Mike Brown, les Kings ont installé un nouveau système et une nouvelle culture qui a fait oublier plus d’une décennie bien moribonde. Domantas Sabonis et De’Aaron Fox ont amené leur équipe à leur troisième place de la conférence Ouest grâce à la meilleure attaque de la ligue. Pendant que les Kings s’amusaient à « Light The Beam », c’était la soupe à la grimace du côté de Golden State. Après leur titre de la saison dernière, leur exercice 2023 a commencé avec le coup de poing de Draymond Green sur Jordan Poole. Ils ont enchainé en perdant sept de leurs dix premiers matchs, et ont vivoté aux alentours des 50% de victoires pendant toute la saison, tout en devant composer avec les absences de Stephen Curry et d’Andrew Wiggins. Ils ont ainsi échappé de justesse au « play-in » et commenceront donc la défense de leur titre dans la peau d’un outsider.

Le Golden 1 Center leur réservera un accueil brulant pour le retour tant attendu des Kings en playoffs, mais Stephen Curry, Draymond Green et consort ne seront certainement pas intimidés. Cela nous promet une série dantesque. Revue des forces en présence.

PRÉSENTATION DES KINGS

Les titulaires : D. Fox, K. Huerter, H. Barnes, K. Murray, D. Sabonis.

Les remplaçants : D. Mitchell, M. Monk, K. Edwards, T. Lyles, A. Len, T. Davis, C. Metu

Les absents : M. Dellavedova

Le coach : Mike Brown

POINTS FORTS

– La meilleure évaluation offensive de l’histoire de la NBA. Arrivé de Golden State comme spécialiste défensif, Mike Brown a changé son fusil d’épaule pour maximiser les points forts de son effectif. Il a ainsi construit une attaque différente des schémas habituels. Les Kings sont en effet l’équipe qui joue le moins de « pick & roll » de toutes la ligue. Comme les Nuggets, ils préfèrent utiliser leurs intérieurs, Domantas Sabonis en tête, comme plaque tournante poste haut et en tête de raquette alors que leurs extérieurs bougent autour côté fort et côté faible. De’Aaron Fox est l’autre pion essentiel de cette attaque. En entourant leurs deux All-Stars de shooteurs (5e aux tentatives à 3-points, 9e au pourcentage de réussite), les Kings deviennent très difficile à défendre. Avec une efficacité offensive de 118,6 points par 100 possessions, ils possèdent la meilleure attaque de la saison mais également de l’histoire de la NBA !

– Le duo Domantas Sabonis – De’Aaron Fox. Avant le début de saison, les deux leaders des Kings avaient une pression folle sur les épaules. Le transfert de Tyrese Halliburton la saison dernière avait amené Domantas Sabonis en Californie et installé De’Aaron Fox comme le meneur indiscutable de la franchise. Leur fin de saison 2022 avait laissé à désirer mais avec l’arrivée de Mike Brown, les deux joueurs ont signé leur meilleure saison en carrière. Ils ont tous deux été élu All-Star et devraient vraisemblablement être nommés dans les All-NBA Teams. Domantas Sabonis (19,1 points, 12,3 rebonds, et 7,3 passes) a terminé meilleure rebondeur de la ligue et De’Aaron Fox (25 points, 6,1 passes) a été décisif dans le money time pendant toute la saison. Les deux garants du jeu des Kings devront rester à ce niveau face au champion en titre pour valider un billet au deuxième tour.

POINTS FAIBLES

– La défense. Les Kings ont terminé avec la 6e pire défense de la ligue. À l’exception de Davion Mitchell, ils n’ont aucun défenseur digne de ce nom. Malgré un Mike Brown intransigeant de ce côté du terrain, les Kings sont limités par leur effectif et ne possèdent donc pas un arsenal collectif avec de nombreuses options. Ce qui est compliqué quand vous devez faire face à Stephen Curry. Même si Brown et son staff, qui comprend trois anciens assistants des Warriors, connaissent Golden State sur le bout des doigts, les Kings devraient toutefois néanmoins souffrir dans ce secteur.

– La « second unit ». Si chaque joueur des Kings connait son rôle, la précision, la rigueur, et l’intransigeance des playoffs risquent de rapidement raccourcir la rotation de Mike Brown. Malik Monk peut prendre feu à tout moment mais aura une cible sur son dos en défense. Idem pour Trey Lyles. Davion Mitchell sera une peste en défense, mais son manque de taille et de tir seront difficiles à cacher. Les Warriors devraient pouvoir mettre la pression sur les titulaires de Sacramento et les forcer à puiser dans leurs ressources physiques.

PRESENTATION DES WARRIORS

Les titulaires : S. Curry, K. Thompson, A. Wiggins (ou D. Di Vincenzo), D. Green, K. Looney

Les remplaçants : J. Poole, D. Di Vincenzo (ou A. Wiggins), G. Payton II, J. Kuminga, J. Green, A. Lamb. M. Moody

Les absents : A. Iguodala

Le coach : Steve Kerr

POINTS FORTS

– L’expérience des playoffs. Pendant la deuxième moitié du purgatoire des Kings dans les bas-fonds de la NBA, les Warriors atteignaient six NBA Finals et remportaient quatre bagues de champion. L’ossature de cette dynastie (Steve Kerr, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala) est toujours présente, et malgré leur sixième place à l’Ouest et une saison en dents de scie, il est difficile d’ignorer ce déséquilibre tant les Kings, à l’exception de l’ancien Warrior Harrison Barnes, sont eux inexpérimentés en playoffs. Depuis l’arrivée de Steve Kerr en 2015, les Warriors n’ont jamais perdu une série de playoffs à l’Ouest, et ils ont gagné au moins un match à l’extérieur lors de 27 séries consécutives, un record NBA. Évidemment, toutes les séries sont faites pour s’arrêter mais les Warriors vont débarquer dans la fournaise du Golden 1 Center avec la confiance et l’ambition de leurs succès passés.

– L’adresse à 3-points. Derrière Stephen Curry, Klay Thompson, et Jordan Poole, les Warriors prennent le plus de tirs à 3-points de la ligue cette saison, et sont aussi la deuxième équipe la plus adroite. La bande de Steve Kerr se procure ces tirs de loin grâce à un jeu fait de mouvement, d’altruisme, et de rythme. Les Warriors ont tout de fois pris la fâcheuse habitude d’abuser du tir de loin. Face à des Kings, eux aussi adroits de loin, ils devront faire attention de ne pas tomber dans un concours de tirs, en particulier à Sacramento.

POINTS FAIBLES

– Les pertes de balle. C’est un thème récurrent et historique pour les Warriors. Chaque saison, ils font partie des cancres de la ligue dans ce domaine. Cette saison, ils ont perdu le ballon sur 16% de leurs possessions. Vendredi dernier, lors du dernier duel entre les deux équipes, face à l’équipe B des Kings, Golden State a perdu 24 ballons. S’ils ne corrigent pas cette tendance lors de ce premier tour, la sanction sera double. D’abord, parce que Sacramento perd peu de ballons. Ensuite, parce qu’il est peu recommandé de donner des munitions supplémentaires à la meilleure attaque de la NBA. En perdant la bataille des possessions, les Warriors se mettront en grand danger.

– Un manque de régularité. Pendant toute la saison, les Warriors ont manqué de rigueur et de concentration. Ils ont très rarement su jouer 48 minutes. Ce genre d’erreurs se paieront cash en playoffs, même face à une équipe moins expérimentée. Les tauliers de l’équipe ont clamé haut et fort que tout ça sera réglé une fois les playoffs venus. On aura donc la réponse très rapidement mais il est difficile d’imaginer une équipe gommer 82 matchs de mauvaises habitudes d’un revers de la main. Les Warriors ont mérité le bénéfice du doute, à eux toutefois de le prouver.

LES CLÉS DE LA SÉRIE

– Stephen Curry face à De’Aaron Fox. Pièce essentielle de chacune des deux équipes, Stephen Curry et De’Aaron Fox auront les deux défenses focalisées sur eux. Avec la présence de Donte DiVincenzo, les retours de Gary Payton II et d’Andrew Wiggins, les Warriors semblent avoir le personnel pour rendre la vie du All-Star des Kings difficile. À cela, on peut également ajouter la polyvalence de Draymond Green, qui a déjà été utilisé sur des meneurs (face à Dallas et Jalen Brunson en finale de conférence 2022, ou face à Chris Paul) pour limiter certaines actions à deux. En face, l’équation sera beaucoup plus compliquée pour les Kings. Ils ne possèdent aucun défenseur de renom dans leur cinq de départ et Fox ne pourra porter l’attaque de son équipe et courir après Curry de l’autre côté. Ça laisse donc le rookie Keegan Murray, utilisé sur le double MVP pendant la saison régulière sans que ce soit une réussite, Davion Mitchell quand il sera sur le terrain, et des prises à deux et trappes qui forceront Curry à lâcher la balle mais qui offrira un 4-contre-3 à l’équipe la plus habituée à les jouer.

– Quid d’Andrew Wiggins ? Après avoir raté les 25 derniers matchs de la saison pour être au chevet de son père gravement malade, Andrew Wiggins a fait son retour à San Francisco et devrait être en tenue pour le Game 1 de la série. Beaucoup de points d’interrogation planent toutefois au sujet de son rôle et de son état physique. Sera-t-il titulaire ? Combien de temps aura-t-il besoin pour retrouver son rythme ? Sa seule présence devrait a minima aider la défense de Golden State, qui a fini 6e de la ligue après le All-Star Game, mais son retour dans la rotation risque d’avoir des effets sur le rôle de ses coéquipiers et la cohésion immédiate de l’équipe.

SAISON RÉGULIÈRE

Warriors 3-1

23 octobre : Golden State – Sacramento (130-125)

7 novembre : Golden State – Sacramento (116-113)

13 novembre : Sacramento – Golden State (122-115)

7 avril : Sacramento – Golden State (97-119)

VERDICT

Cette série a tout pour plaire. C’est le derby de la Californie du Nord. Ce sont les retrouvailles entre Mike Brown et les Warriors. C’est le champion en titre face à la renaissance surprise d’une équipe habituée à la « lottery ». Ça sera un feu d’artifice offensif entre deux attaques dynamiques qui jouent un basket altruiste, plaisant à regarder. Malgré la belle saison des Kings, les playoffs représentent un tout autre défi et le manque de souplesse de leur effectif risque de leur être fatal face à une équipe qui peut présenter plusieurs identités et schéma tactiques, en particulier en défense. Dans le sillage de Draymond Green, les Warriors devraient pouvoir ralentir suffisamment les Kings pour aller reprendre l’avantage du terrain lors des deux premiers matchs. Stephen Curry se pose lui comme une équation quasiment à résoudre pour la défense de Sacramento. Et les champions en titre ont tout pour finir le boulot à domicile lors du sixième match pour créer « l’upset ».

Warriors 4-2

CALENDRIER

Game 1 : 16 avril (dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h30), à Sacramento.

Game 2 : 18 avril (dans la nuit de samedi à dimanche, à 4h), à Sacramento.

Game 3 : 21 avril (dans la nuit de samedi à dimanche, à 4h), à Golden State.

Game 4 : 23 avril (dans la nuit de dimanche à lundi), à Golden State.

*Game 5 : 27 avril (dans la nuit de mercredi à jeudi), à Sacramento.

*Game 6 : 29 avril (dans la nuit de vendredi à samedi), à Golden State.

*Game 7 : 1er mai (dans la nuit de dimanche à lundi), à Sacramento.

*si nécessaire





