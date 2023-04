Bilan statistique | Ce qu’il faut retenir de cette saison 2022/23

C’est sur un feu d’artifice de 15 rencontres que s’est achevée la 77e saison régulière de l’histoire. Intense, elle n’a comme chaque année pas manqué de regorger de records et exploits statistiques en tous genres.

En voilà quelques-uns des plus marquants, avec notamment les leaders de chaque catégorie individuelle, ainsi que certaines anecdotes intéressantes.

Leaders statistiques

— Joel Embiid (33.1 points) et Jayson Tatum (2 225 points) terminent leaders au scoring, à la moyenne et au total.

— Domantas Sabonis (12.3 rebonds et 973 rebonds) termine leader au rebond, à la moyenne et au total.

— James Harden (10.7 passes) et Trae Young (741 passes) terminent leaders à la passe, à la moyenne et au total.

— OG Anunoby (1.9 interception et 128 interceptions) termine leader à l’interception, à la moyenne et au total.

— Jaren Jackson Jr. (3.0 contres) et Brook Lopez (193 contres) terminent leaders au contre, à la moyenne et au total.

— Pascal Siakam (37.4) et Mikal Bridges (2 963 minutes) terminent leaders au temps de jeu, à la moyenne et au total.

— Trae Young (4.1 pertes de balle et 300 pertes de balle) termine leader aux ballons perdus, à la moyenne et au total.

— Nic Claxton (70.5% au shoot), Luke Kennard (49.4% à 3-points) et Tyler Herro (93.4% aux lancers-francs) terminent leaders aux pourcentages de réussite.

— Joel Embiid (728 paniers), Klay Thompson (301 paniers à 3-points) et Shai Gilgeous-Alexander (669 lancers-francs) terminent leaders aux nombres de paniers.

Anecdotes

— Joel Embiid (33.1 points) et James Harden (10.7 passes) forment la 5e paire de coéquipiers de l’histoire à finir à la fois meilleur marqueur et meilleur passeur de la ligue. Ils imitent Paul Arizin et Andy Phillip (1952), Wilt Chamberlain et Guy Rodgers (1963), Bob McAdoo et Ernie DiGregorio (1974), ainsi que George Gervin et Johnny Moore (1982).

— Joel Embiid est le 19e joueur de l’histoire (7e pivot) à être meilleur marqueur de la ligue à plusieurs reprises et il est le 13e joueur de l’histoire (6e pivot) à être meilleur marqueur de la ligue deux années de suite.

— Joel Embiid (33.1 points), Luka Doncic (32.4), Damian Lillard (32.2), Shai Gilgeous-Alexander (31.4), Giannis Antetokounmpo (31.1) et Jayson Tatum (30.1) égalent le record du nombre de joueurs (six) à afficher 30+ points de moyenne sur une saison.

— James Harden est le 13e joueur de l’histoire à être meilleur passeur de la ligue à plusieurs reprises.

— Jaren Jackson Jr. est le 12e joueur de l’histoire à être meilleur contreur de la ligue deux années de suite.

— Nikola Jokic (29) et Domantas Sabonis (65) terminent leaders au nombre de triple-doubles et double-doubles.

— Mikal Bridges (83) est devenu le 42e joueur de l’histoire à disputer plus de 82 matchs sur une saison : 56 avec Phoenix, puis 27 avec Brooklyn. Du jamais vu depuis Josh Smith en 2014/15 (83), alors que le record appartient toujours à Walt Bellamy : 88, en 1968/69.

— Ils sont 12 à n’avoir raté aucun match cette saison : Mikal Bridges (83), Jordan Poole (82), Nikola Vucevic (82), Kevon Looney (82), Derrick White (82), Harrison Barnes (82), Malik Beasley (81), Patrick Williams (82), Mason Plumlee (79), Kenyon Martin Jr. (82), Isaiah Hartenstein (82) et Tari Eason (82). À noter que Bridges, Beasley et Plumlee ne sont pas à 82 car ils ont été échangés en cours de saison. Néanmoins, ils n’ont rien manqué non plus.

— La série se poursuit pour Buddy Hield, qui n’a toujours pas réussi à se qualifier pour les playoffs après 548 matchs. C’est la plus longue série en cours, devant Lauri Markkanen (348), et seuls cinq joueurs font pire dans l’histoire, parmi lesquels le recordman en la matière, Tom Van Arsdale (929).

— Les séries se poursuivent pour James Harden et Danny Green, qui se sont qualifiés pour les playoffs lors des 14 dernières saisons. Ce sont les plus longues séries en cours, devant Chris Paul (13) et Andre Iguodala (13), mais il faudra encore cravacher pour aller chercher le record de Karl Malone (19) et Tim Duncan (19).

— Klay Thompson (301) est devenu le 3e joueur de l’histoire à totaliser 300+ paniers à 3-points sur une saison. Il imite Stephen Curry (2016, 2017, 2019, 2021) et James Harden (2019). Le record appartient à Curry : 402, en 2015/16.

— Les Bucks (58-24) possèdent le meilleur bilan de la ligue, mais c’est la première fois depuis la saison 2000/01 qu’aucune équipe n’atteint la barre des 60 victoires. À l’inverse, les Pistons (17-65) possèdent le pire bilan de la ligue.

— Les Celtics en sont à 9 qualifications consécutives pour les playoffs et c’est la plus longue série en cours, devant les Bucks (7) et les Sixers (6).

— Les Clippers ont bouclé une 12e saison consécutive avec un bilan positif et c’est la plus longue série en cours, devant les Celtics (8) et les Bucks (7).

— Les Lakers version 2023 ne sont que la 6e équipe de l’histoire à terminer avec un bilan positif, malgré un total de 10 défaites (ou plus) lors de ses 12 premiers matchs. Ils imitent les Bulls de 1977, les Sonics de 1978, les Nets de 1982, les Bulls de 2005 et les Nets de 2005.

— Les trois franchises texanes (Dallas, Houston et San Antonio) ne disputeront pas les playoffs et c’est une grande première depuis l’apparition des Mavericks en 1980/81.

— Les quatre franchises californiennes (Golden State, Sacramento, Los Angeles x2) peuvent encore toutes espérer disputer les playoffs et, si les Lakers franchissent l’obstacle du play-in, ce serait une première depuis le déménagement des Kings en 1985/86.

— Les cinq franchises d’une même division, la division Pacifique (Golden State, Sacramento, Los Angeles x2, Phoenix), ont toutes terminé avec un bilan positif et ce n’est que la 4e fois que cela se produit depuis 2004, année du passage à six divisions.