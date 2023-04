Le rêve exaucé des Warriors : défier les Kings au premier tour

Pour des raisons logistiques mais aussi personnelles, historiques et sans doute sportives, les Warriors tenaient à finir 6e pour affronter les Kings au premier tour. C’est la première fois que les deux voisins californiens vont se défier en playoffs, et ce sera l’occasion de retrouver Mike Brown mais aussi Harrison Barnes. Le tout l’année du grand retour de Sacramento en playoffs.

« C’est tout simplement énorme » apprécie Klay Thompson à propos de la proximité entre les deux villes. « On est habitué à prendre beaucoup d’avions, mais le trajet en car vous donne l’impression d’être à l’ancienne, au lycée et à l’université. C’est génial, et tout s’est très bien passé. C’est une équipe que nous respectons beaucoup. Elle a remporté notre division. Elle dispose d’un staff et de jeunes joueurs formidables. On a le plus grand respect pour eux ».

Champions en titre, les Warriors évitent l’ogre Phoenix au premier tour, et les Kings étaient l’adversaire idéal pour se mettre en jambes. Il faudra évidemment se méfier, surtout que les Kings sont la meilleure équipe de la conférence Ouest à l’extérieur. Pour Stephen Curry, l’essentiel est fait : se qualifier directement, et désormais c’est une nouvelle saison qui commence.

Les maîtres face aux élèves

« Je pense que pour nous, il s’agit de comprendre ce qu’il faut faire pour les battre quatre fois et de se concentrer sur la tâche à accomplir. Après tout ce que nous avons vécu cette saison, c’est agréable d’être officiellement en playoffs avec une semaine pour se préparer et pour préparer notre tête et nos corps à l’excitation au contexte historique ».

En saison régulière, les Warriors ont remporté trois confrontations sur quatre, dont la dernière en date de 22 points vendredi soir. Mais De’Aaron Fox, Domantas Sabonis et Kevin Huerter étaient absents, et il ne faut pas se fier à cette rencontre en trompe-l’oeil.

« Ils possèdent vraiment une bonne équipe, qui est évidemment très bien coachée » conclut Draymond Green. « Ils ont beaucoup de jeunes talents, qui jouent sur un super rythme, avec de la puissance… Ils vont au cercle, et ressortent sur leurs shooteurs. Ce sera un défi compliqué, mais comme chaque série de playoffs. »