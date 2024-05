Udonis Haslem comme dans un fauteuil pour son dernier match en carrière

Pour les jeunes générations, Udonis Haslem est surtout un vétéran bloqué sur le banc soir après soir et qui prolonge année après année. Une sorte de coach en short pour Miami. Car ces dernières années, l’intérieur a passé la grande majorité de la saison régulière sur le banc.

Mais en début de carrière, il fut un ailier-fort solide en défense et opportuniste en attaque. Le temps d’une soirée, la dernière de sa longue carrière, entamée en 2003, il a retrouvé des chiffres anciens pour lui. Contre Orlando, il a ainsi marqué 24 points et il faut remonter à 2009, et une rencontre à 28 points, pour le voir atteindre un tel total !

Ce chiffre, aussi symbolique soit-il, est davantage anecdotique dans cette soirée de sortie. L’important, ce fut surtout les hommages envoyés au triple champion NBA (2006, 2012 et 2013).

« Son esprit et sa voix vont me manquer », annonce Erik Spoelstra pour ESPN. « Sa volonté chaque jour aussi. Il n’a jamais de mauvais jour, de changement d’humeur. Il a parfois des accès de colère envers lui ou ses coéquipiers, mais ses intentions sont pures. Il pense toujours à gagner. Il se demande comment il peut aider pour ça. »

« Il va me manquer, mais il ne part pas. Il va simplement avoir un rôle différent »

Outre que la franchise de Miami avait préparé un clip de plusieurs minutes avec d’anciens coéquipiers, le grand moment de cette dernière soirée, ce fut ce rocking chair offert au vétéran (qui aura 43 ans dans deux mois) au centre du parquet et présenté par Bam Adebayo. Avec sa famille près de lui, Haslem s’est installé dans ce fauteuil.

« Titulaire, remplaçant ou même bloqué sur le banc, à ne pas jouer, les gars ont toujours assuré mes arrières et m’ont montré de l’amour », déclare l’intérieur. « C’est inestimable pour moi. Voilà pourquoi ce fut si facile de tout sacrifier. »

Comme Haslem n’a pas joué un match de playoffs depuis 2016, c’était sans doute le dernier match de sa carrière dimanche soir, et pas seulement l’ultime en saison régulière. Erik Spoelstra doit préparer le « play-in » contre Atlanta, donc il n’a guère le temps de s’appesantir sur ce sujet, mais il sait qu’il retrouvera son joueur la saison prochaine.

« C’est quelqu’un que j’aime profondément, en tant que compétiteur, mais plus encore en tant que personne », explique le coach. « Notre relation s’est développée de bien des façons au fil des ans. Pour le dire vite, il va me manquer, mais il ne part pas. Il va simplement avoir un rôle différent, qui lui permettra d’avoir un impact encore plus important qu’en ce moment. Il s’est déjà réinventé cinq ou six fois dans le courant de sa carrière. Il trouvera encore un moyen de le faire. »

Udonis Haslem Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 MIA 75 24 45.9 0.0 76.5 2.5 3.8 6.3 0.7 2.6 0.4 1.0 0.3 7.3 2004-05 MIA 80 33 54.0 0.0 79.1 3.0 6.1 9.1 1.4 3.3 0.8 1.4 0.5 10.9 2005-06 MIA 81 31 50.8 0.0 78.9 2.1 5.8 7.8 1.2 2.7 0.6 1.0 0.2 9.4 2006-07 MIA 79 31 49.2 0.0 68.0 2.4 5.9 8.3 1.2 3.0 0.6 1.4 0.3 10.7 2007-08 MIA 49 37 46.7 0.0 81.0 2.2 6.9 9.0 1.4 3.0 0.8 1.4 0.4 12.0 2008-09 MIA 75 34 51.8 0.0 75.3 2.3 6.0 8.2 1.1 2.7 0.6 1.1 0.3 10.6 2009-10 MIA 78 28 49.4 0.0 76.2 2.1 5.9 8.1 0.7 2.2 0.4 1.0 0.3 9.9 2010-11 MIA 13 27 51.2 0.0 80.0 2.2 5.9 8.2 0.5 3.0 0.5 1.1 0.2 8.0 2011-12 MIA 64 25 42.3 0.0 81.4 1.8 5.5 7.3 0.7 2.2 0.6 0.9 0.4 6.0 2012-13 MIA 75 19 51.4 0.0 71.1 1.3 4.1 5.4 0.5 2.3 0.4 0.6 0.2 3.9 2013-14 MIA 46 14 50.7 0.0 56.8 0.9 2.9 3.8 0.3 1.7 0.2 0.5 0.3 3.8 2014-15 MIA 62 16 44.8 20.0 70.3 1.2 3.0 4.2 0.7 1.8 0.3 0.7 0.2 4.2 2015-16 MIA 37 7 37.7 11.1 75.0 0.3 1.8 2.0 0.4 0.7 0.1 0.1 0.1 1.6 2016-17 MIA 16 8 47.8 0.0 60.0 0.5 1.8 2.3 0.4 1.4 0.4 0.5 0.1 1.9 2017-18 MIA 14 5 20.0 12.5 50.0 0.2 0.5 0.7 0.4 0.2 0.0 0.1 0.1 0.6 2018-19 MIA 10 7 33.3 0.0 75.0 0.3 2.4 2.7 0.2 0.9 0.0 0.3 0.0 2.5 2019-20 MIA 4 11 36.4 33.3 75.0 0.3 3.8 4.0 0.3 1.5 0.0 0.3 0.0 3.0 2020-21 MIA 1 3 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2021-22 MIA 13 6 45.2 25.0 100.0 0.3 1.6 1.9 0.3 1.2 0.1 0.4 0.1 2.5 2022-23 MIA 2 5 33.3 0.0 50.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.5 Total 874 25 48.9 9.7 75.6 1.8 4.8 6.6 0.8 2.4 0.5 0.9 0.3 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.