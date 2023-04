Le bel hommage des anciens du Heat à Udonis Haslem

Cette fois, c’est la bonne… Après 20 ans de NBA, et alors qu’il fêtera ses 43 ans dans deux mois, Udonis Haslem va disputer ce soir son dernier match de saison régulière. C’est à domicile face au Magic, et après lui avoir dédié une tribune de la salle, les dirigeants lui ont réservé une vidéo hommage composée de messages de joueurs du Heat, d’hier et d’aujourd’hui. Un clip qui va obliger « à prendre des mouchoirs » prévient la franchise.

Pour Shaquille O’Neal, le premier titre du Heat doit beaucoup au vétéran : « Si tu n’avais pas été là, nous n’aurions pas remporté ce premier championnat à Miami ». Pour LeBron James, « c’était un régal d’être avec toi, de me battre à tes côtés tous les soirs ».

Considéré comme le « pouls » de Miami, Haslem est le 3e joueur de l’histoire après Kobe Bryant et Dirk Nowitzki à jouer 20 ans pour la même franchise. Il est aussi le seul joueur non drafté à être le meilleur rebondeur d’une franchise, mais aussi le seul à en être capitaine depuis 15 ans !