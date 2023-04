Conférence Ouest : ce sera Kings — Warriors en playoffs et Lakers — Wolves en play-in !

Après une dernière journée pleine de suspense et de rebondissements dans cette conférence, on connaît officiellement le tableau des playoffs 2023. Et, compte tenu des victoires des Clippers, des Warriors, des Lakers et des Wolves, conjuguées à la défaite des Pelicans, cela signifie que la 5e place revient aux Clippers et que les Warriors héritent de la 6e place, tandis que le play-in verra s’affronter les Lakers et les Wolves, ainsi que les Pelicans et le Thunder.

Par conséquent, les Suns retrouveront les Clippers et les Kings retrouveront les Warriors au premier tour, à partir de la semaine prochaine. De leur côté, les Nuggets et les Grizzlies doivent attendre l’issue du play-in pour connaître leur adversaire.

Pour rappel, voici à quoi ressemblera le tableau de la conférence Est.

PLAYOFFS

Denver (1) — vainqueur du 3e match du play-in

Memphis (2) — vainqueur de LA Lakers/Minnesota

Sacramento (3) — Golden State (6)

Phoenix (4) — LA Clippers (5)

PLAY-IN

Mardi 11 avril : LA Lakers (7) — Minnesota (8) à 4h

Mercredi 12 avril : New Orleans (9) — Oklahoma City (10) à 3h30

Vendredi 14 avril : LA Lakers ou Minnesota — New Orleans ou Oklahoma City à 3h30 ou 4h