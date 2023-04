Playoffs et play-in : le tableau est connu dans la conférence Est !

Pas besoin d’attendre dimanche à l’Est pour savoir qui affrontera qui au « play-in » et connaître les deux premières affiches des playoffs. Avec la victoire des Nets face au Magic, le Top 6 est figé, et on connaît même les affiches et les horaires des rencontres du « play-in ».

Voici le programme !

PLAYOFFS

Milwaukee (1) – vainqueur du 3e match du « play-in »

Boston (2) – le vainqueur de Miami – Atlanta

Philadelphie (3) – Brooklyn (6)

Cleveland (4) – New York (5)

PLAY-IN

mardi 11 avril : Miami (7) – Atlanta (8) à 1h ou 1h30

mercredi 12 avril : Toronto (9) – Chicago (10) à 1h ou 1h30

vendredi 14 avril : Miami ou Atlanta – Toronto ou Chicago à 1h ou 1h30