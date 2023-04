Nikola Vucevic fier de boucler sa première saison complète

Même avec cet effort, Nikola Vucevic n’aura pas le record de la saison puisque Mikal Bridges va réussir l’exploit de jouer 83 matches, dans une saison limitée à 82 rencontres…

Pour autant, le pivot des Bulls peut se féliciter de sa performance, dans une ère du « load management » où chaque rencontre est comptée : en étant sur le parquet ce soir, il va réussir sa première saison complète avec 82 matches joués. Son ancien record datait de la saison 2018/2019, à Orlando, avec 80 matches.

« Je voulais vraiment réussir cela et jouer les 82 matches », assure-t-il à NBC Sports. « C’est vraiment dur à réaliser. Peu y arrivent. Donc je le voulais, pour moi-même. Je ne suis pas un grand fan de manquer des rencontres. J’aime jouer, si je le peux. 82 matches, c’est un exploit pour moi, quelque chose dont je suis fier. »

Cette saison, c’était la septième fois de sa carrière que Vucevic atteignait au moins les 70 matches joués. L’ancien d’Orlando met un point d’honneur à enchaîner les parties depuis le début de sa carrière, et encore davantage ces dernières années.

« Ça montre ma régularité, ma bonne santé », commente-t-il sur ses 82 matches de cette année. « Mon éthique de travail me vient de mon père, qui était professionnel, en le regardant en grandissant. Je le voyais prendre soin de son corps, bien manger. J’ai beaucoup appris de ça. En arrivant en NBA, j’ai vu des anciens comme Andre Iguodala ou Elton Brand à Philadelphie, puis Jameer Nelson et JJ Redick à Orlando. J’ai posé des questions, j’ai appris d’eux. Mon travail entre les matches, de préparation, de récupération, mon sommeil, mon alimentation jouent beaucoup sur tout ça. »

Sans négliger la part de chance qui existe dans la longue saison régulière, Billy Donovan a évidemment loué la performance physique de son joueur.

« Il faut avoir de la chance, car on peut se tordre la cheville en retombant sur le pied de quelqu’un, se faire mal aux doigts sur une mauvaise passe. Il peut se passer beaucoup de choses. Mais il fait un travail admirable pour être en position de jouer tous les matches. Le jeu va de plus en plus vite et ça pèse sur les organismes. Sa disponibilité pour un pivot est remarquable. Il faut lui rendre hommage pour tout ça. »

Nikola Vucevic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHL 51 16 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.7 0.7 5.6 2012-13 ORL 77 33 51.9 0.0 68.3 3.6 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 32 50.7 0.0 76.6 3.3 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 11.0 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29 46.8 30.7 66.9 2.4 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 30 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 * All Teams 70 34 47.7 40.0 84.0 2.1 9.6 11.7 3.8 2.0 0.9 1.8 0.7 23.4 2020-21 * ORL 44 34 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.6 2020-21 * CHI 26 33 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2021-22 CHI 73 33 47.3 31.4 76.0 2.0 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 81 34 52.1 34.9 83.5 2.0 9.1 11.1 3.3 2.2 0.7 1.7 0.7 17.8 Total 822 31 49.6 34.8 76.4 2.5 8.0 10.5 2.8 2.4 0.9 1.7 0.9 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.