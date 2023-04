Conférence Ouest | Tous les enjeux et les questions de la dernière journée

Si la conférence Est a d’ores et déjà rendu son verdict, en attendant le résultat du play-in impliquant Miami, Atlanta, Toronto et Chicago, il y a encore du suspense dans la conférence Ouest, alors que la saison régulière 2022/23 se termine ce soir par un feu d’artifice de 15 rencontres, qui démarreront à 19h00 ou 21h30.

Pour rappel, l’ordre du Top 4 à l’Ouest se composera comme suit : Denver, Memphis, Sacramento puis Phoenix, tous en possession de l’avantage du terrain au premier tour.

C’est ensuite que les choses se compliquent, avec cinq équipes (LA Clippers, Golden State, LA Lakers, New Orleans et Minnesota) qui ne connaissent toujours pas leur classement final, tandis qu’Oklahoma City est de son côté assuré de finir 10e, pour participer au play-in.

43-38 — LA Clippers (5)

43-38 — Golden State (6)

42-39 — LA Lakers (7)

42-39 — New Orleans (8)

41-40 — Minnesota (9)

Concrètement, en tenant compte des différents « tie-breakers », résultats conjugués et matchs à venir, voici les scénarios qui restent encore d’actualité.

Suns vs. Clippers

Blazers vs. Warriors

Lakers vs. Jazz

Wolves vs. Pelicans

— Si les Clippers gagnent, ils seront 5e. Si les Clippers perdent, ils seront 5e, 6e ou 7e.

— Si les Warriors gagnent, ils seront 5e ou 6e. Si les Warriors perdent, ils seront 6e, 7e ou 8e.

— Si Les Lakers gagnent, ils seront 6e, 7e ou 8e. Si les Lakers perdent, ils seront 8e.

— Si les Pelicans gagnent, ils seront 5e, 6e, 7e ou 8e. Si les Pelicans perdent, ils seront 9e.

— Si les Wolves gagnent, ils seront 7e ou 8e. Si les Wolves perdent, ils seront 9e.

Pourquoi c’est dangereux pour les Clippers de « tanker » ?

Si les Clippers perdent à Phoenix, essentiellement pour éviter les Suns au premier tour des playoffs, ils peuvent chuter à la 7e place. Ce sera le cas si les Pelicans s’imposent à Minnesota, et c’est parfaitement possible puisque les Wolves ont validé leur place au « play-in », et ce sont les seuls qui sont hors course pour les playoffs. En revanche, les Pelicans peuvent encore finir 5e ou 6e si les Clippers s’inclinent à Phoenix, et c’est forcément motivant.

Comment les Lakers peuvent finir 6e ?

Pour se qualifier directement en playoffs, et défier les Kings au premier tour, les Lakers devront essentiellement compter sur une défaite des Warriors. Ce qui reste peu probable.

Quelles affiches si la logique est respectée ?

Si les Warriors, les Clippers, les Lakers et les Wolves s’imposent, voici ce que ça donnerait comme tableau des playoffs et du « play-in » :

Denver (1) – vainqueur du 3e match du play-in

Memphis (2) – vainqueur de Lakers – Wolves

Sacramento (3) – Golden State (6)

Phoenix (4) – LA Clippers (5)

—

Lakers (7) – Wolves (8)

Pelicans (9) – Thunder (10)

Que disent les probabilités ?

Les Clippers ont 63% de chances de finir 5e

Les Warriors ont 44% de chances de finir 6e

Les Lakers et les Wolves ont 25% de chances de finir 7e

Les Lakers ont 56% de chances de finir 8e

Les Wolves et les Pelicans ont chacun 50% de chances de finir 9e

Autant dire que les calculettes seront de sortie à la fin de chaque match pour mieux découvrir quelle équipe héritera de la 5e, 6e, 7e, 8e et 9e place. Ce qui est sûr, c’est que les Clippers sont la seule équipe à avoir leur destin entre les mains, car une victoire leur assurera quoi qu’il arrive la 5e place. Reste à savoir s’ils en veulent réellement, puisque cela voudrait dire défier les Suns d’entrée.