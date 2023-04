Le Heat va connaître sa première expérience en play-in

La saison passée, le Heat avait dû patienter quelques jours supplémentaires avant de connaître son adversaire au premier tour. Leaders de leur conférence, les Floridiens avaient finalement affronté les Hawks. Cette année, au tour du Heat de faire patienter les équipes du haut de tableau à l’Est.

Assurés de finir à la septième place, les hommes d’Erik Spoelstra vont retrouver mardi prochain… les Hawks, 8èmes, mais dans un contexte de play-in cette fois. « Ça va être un format différent, alors allons-y. Faisons-le », formule le coach de Miami, dont la formation s’était qualifiée sans encombre face à Trae Young et sa bande (4-1) lors des derniers playoffs.

Un mois de février compliqué

Cette épreuve du play-in s’impose à une franchise floridienne qui a mis beaucoup de temps à enchaîner les victoires et n’a jamais connu le haut du tableau en cours de saison. Le Heat n’a pas été au-delà de la sixième place de sa conférence, occupée entre la mi-janvier et la mi-février.

Les Floridiens ont perdu du terrain autour du All-Star Game en s’inclinant à six reprises en sept rencontres, et n’ont pas été en mesure de rattraper les Nets, qu’on pouvait imaginer être menacés du fait des transferts successifs de Kevin Durant et de Kyrie Irving. Les New-yorkais étaient d’ailleurs venus s’imposer avec autorité en Floride, fin mars.

Comme le dit Erik Spoelstra, le play-in est aujourd’hui la « réalité et il faut l’accepter. C’est une expérience totalement nouvelle pour nous tous. Ce n’est pas exactement là où nous voulions être au début de la saison, depuis le camp d’entraînement. Mais cela n’est pas pertinent (d’y repenser). Cette compétition s’offre à nous. C’est une grande compétition avec beaucoup d’enjeux. »

Les Hawks comme premier adversaire

L’enjeu étant bien sûr d’obtenir une qualification en playoffs et ainsi de retrouver Boston, l’équipe qui avait éliminé le Heat justement lors de la dernière finale de conférence Est.

« Il s’agit peut-être de la voie à suivre pour ce groupe, c’est ainsi que je vois les choses. Nous sommes une équipe dangereuse. On prend confiance dans notre façon de jouer », poursuit le coach, dont l’équipe s’est inclinée face aux Wizards cette nuit. Avant de le redire : « On a tous, en particulier les vétérans, connu des expériences différentes. Les playoffs, de longues séries, des premiers tours… C’est quelque chose de différent et on a hâte. »