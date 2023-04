Malgré leur départ catastrophe, les Lakers finiront dans le positif

« LeBron, vous étiez à 2 victoires et 9 défaites à un moment donné… », commence par formuler un journaliste, repris spontanément par le joueur des Lakers : « 2-10 (pause, rires des journalistes). 0-5. 2-5. 2-10. » « Ouais, 2-10, 2-10 », ajoute, en faisant la grimace, LeBron James, qui a un parfait souvenir du bilan comptable de son équipe en ouverture de saison.

Le « King » a moins de raisons de grimacer aujourd’hui. Car malgré leur départ calamiteux, les Californiens ont redressé la barre. Grâce à leur succès face aux Suns, ils sont désormais assurés de terminer avec un bilan positif. Avant leur dernier match face au Jazz demain, les Lakers affichent 42 victoires pour 39 défaites.

Selon ESPN Stats & Information, il ne s’agit que de la sixième formation de l’histoire de la ligue à finir avec plus de victoires que de défaites malgré un départ à 2-10. Seuls les Bulls (2004-05 et 1976-77), les Nets (2004-05 et 1981-82) et SuperSonics (1977-78) en ont fait autant.

« J’étais en train de dire à AD (Anthony Davis) : ‘Mec, tu arrives à le croire qu’on va finir la saison au-dessus des 50% de victoires ? Après tout ce qui s’est passé cette saison ?’ On a réussi à renverser la vapeur. C’est la saison régulière, il y a encore beaucoup de basket à jouer. Mais savoir qu’on va terminer quelques matchs au-dessus des 50% ? C’est plutôt cool », apprécie James, dont l’équipe n’avait enregistré que 33 succès l’an passé, soit 40% de victoires.

Notre travail n’est pas terminé

Évidemment, l’effectif actuel n’a plus grand chose à voir avec celui du début de saison. Les dirigeants californiens ont remanié l’équipe en profondeur, pour l’équilibrer. Exit Russell Westbrook, Patrick Beverley, Damian Jones, Juan Toscano-Anderson et arrivées de D’Angelo Russell, Rui Hachimura, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt ou encore Mo Bamba.

« On a pointé du doigt certains joueurs et on leur a dit : ‘On vous remercie tous’. On ne pensait pas qu’on allait démarrer la saison comme ça. On a continué à pousser et à bosser. Et évidemment, les gars qui ont pu venir ici nous ont aidés à remporter d’autres matchs et à finir au-dessus de la barre des 50% », salue Anthony Davis, dont le meilleur état de santé a aussi grandement contribué au redressement de l’équipe.

Le bilan des Lakers est resté dans le négatif pendant la grande majorité de la saison. Ils n’ont basculé qu’à la toute fin mars. Les Californiens doivent ce revirement à un très solide mois de mars, terminé avec 10 victoires en 15 rencontres. Aussi, avec 15 victoires pour 7 défaites, ils intègrent le Top 5 de la ligue depuis le All-Star Game.

« Je suis heureux qu’on ait pu faire face à l’adversité et trouver les bons éléments pour continuer à avancer. Notre travail n’est pas terminé, loin s’en faut. Ce sera bien d’y repenser à un moment donné, mais j’espère que je penserai à cette première année une fois qu’on tiendra le trophée ou quelque chose comme ça », se projette déjà Darvin Ham, fier du travail accompli mais conscient que son équipe n’a encore rien gagné.