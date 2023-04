Le fond de son propos était clairement attendu, alors il s’est permis de soigner la forme : sur le plateau d’ESPN pour l’émission NBA Today, ce vendredi, Jordan Hawkins a annoncé en direct qu’il se présentait à la Draft 2023.

Une décision logique pour le jeune arrière des Huskies tant son exercice « sophomore » fut réussi (16.2 points, 3.8 rebond et 1.3 passe), au sein de cette équipe de Connecticut qui a marché sur la concurrence durant la « March Madness », remportant le titre avec un écart moyen de 20 points (six matchs joués) !

Arrière pur souche, Jordan Hawkins est un très bon shooteur, certainement le meilleur de cette cuvée 2023. Sur l’ensemble de la saison, il a ainsi tourné à 39% derrière l’arc sur 7.6 tirs par match, atteignant même les 50% de réussite au cours des six matchs de la « March Madness », avec un correct 21/42 pour 16.3 points de moyenne.

L’héritier de Ray Allen

« Le shoot, c’est mon super-pouvoir » a-t-il d’ailleurs affirmé, au micro de Malika Andrews. « Je peux planter derrière l’arc avec régularité et être un joueur de rotation majeur dès mes débuts. Et avec le temps, je peux me développer davantage, car je sais que je ne suis pas simplement qu’un shooteur. Je peux en faire plus, mais je devrais le prouver dans la ligue. »

Avec son 1m96 et une mécanique de tir magnifique, compacte et qui se déclenche rapidement, le natif du Maryland rappelle forcément un autre arrière shooteur passé par Connecticut il y a de cela un quart de siècle, Ray Allen. Et s’il n’est pour l’heure pas aussi à l’aise avec son dribble que « Jesus Shuttlesworth » ne l’était au même âge, il est en revanche déjà complètement apte, comme celui dont il est étiqueté l’héritier, capable d’exister loin du ballon pour se libérer et s’offrir des tirs ouverts, que ce soit en sortie d’écran ou sur un « handoff » derrière l’arc, sur un « pindown » à mi-distance ou plus simplement dans un « corner » sur une phase de « pick-and-roll ».

En cela, il est un « prospect » très facile à projeter dans cette NBA plus que jamais tournée vers l’attaque et le tir extérieur, et incarne alors un profil apprécié des franchises. À l’heure actuelle, ESPN le classe d’ailleurs à la 15e position des meilleurs joueurs disponibles dans la Draft 2023. Autant dire que la « lottery » lui semble promise…