Sixers – Nets, une série de rêve pour Mikal Bridges et Spencer Dinwiddie

Deux affiches sont déjà connues pour les playoffs, et les deux sont à l’Est puisqu’on sait depuis cette nuit que les Sixers affronteront les Nets au premier tour. Une belle performance pour Brooklyn puisque la franchise a perdu Kevin Durant et Kyrie Irving en cours de saison, mais aussi changé d’entraîneur très rapidement. A l’arrivée, la mayonnaise a tout de même pris autour de Jacque Vaughn, et le public newyorkais a découvert Mikal Bridges, Cameron Johson, et eu la confirmation que Spencer Dinwiddie et Nic Claxton sont plus que de simples « role players ».

Vainqueur du Magic, Brooklyn va donc défier Joel Embiid et ses coéquipiers, et le plus heureux de tous, c’est Mikal Bridges puisqu’il va jouer « à domicile » face à l’équipe qui l’avait drafté et pour qui sa maman travaillait !

Mikal Bridges joue à domicile

« C’est juste les playoffs. Il est temps de se concentrer et de monter d’un cran, quel que soit l’adversaire », a réagi Bridges. « Il est évident que je suis de retour chez moi et que j’ai souvent joué dans cette salle. Mais j’aurai la même énergie, la même agressivité, quelle que soit l’équipe que nous affronterons. Donc, il n’y a pas vraiment de motivation supplémentaire. Je rentre simplement chez moi, et beaucoup d’amis et de membres de ma famille pourront venir, ce qui sera plus facile pour eux. »

Ce n’est pas la première fois que les Nets et les Sixers s’affrontent en playoffs, et la dernière série avait été houleuse. C’était en 2019, et on se souvient que Joel Embiid avait provoqué la colère des Nets après un coup de coude sur Jarrett Allen. Seuls Spencer Dinwiddie et Joe Harris sont toujours là, et le meneur de Brooklyn assure que les choses ont changé en quatre ans.

Un absent de marque : Ben Simmons

« On s’est affirmé depuis… A l’époque où on était une jeune équipe qui cherchait ses marques » se souvient-il. « On a beaucoup de gars qui ont déjà conscience de qui nous sommes en NBA. Nous essayons de trouver notre voie sur le plan collectif, alors qu’à l’époque, on avait plutôt des joueurs qui essayaient de trouver leur voie sur le plan individuel. Il y avait une bonne ambiance avec des gars qui possédaient un super état d’esprit, mais dans le même temps nous avions encore les yeux écarquillés et nous ne savions pas nécessairement ce qu’il en était. Aujourd’hui, dans cette équipe, il y a des gars qui sont déjà allés en finale NBA, en finale de conférence… Ils ont de l’expérience et même s’ils respectent Philly, il n’y a pas de peur ou quoi que ce soit d’autre. »

Si la présence de Ben Simmons aurait ajouté du piment à cette série, Dinwiddie assure qu’on ne peut pas encore parler de rivalité entre les Nets et les Sixers.

« Je pense qu’il faudrait qu’on ait davantage de succès sur le long terme pour parler de Philly comme un vrai rival… Mais on a eu quelques affrontements marquants quand j’étais là. Il y a eu quelques embrouilles entre Nic et Embiid, le coup de coude d’Embiid sur Jarrett, des trucs comme ça. Je dirais que c’est encore trop tôt. »