Zion Williamson absent en cas de « play-in »

Malgré leur très belle dynamique en cours – 9 victoires en 11 matchs – les Pelicans ont de bonnes chances de devoir passer par le « play-in » pour atteindre les phases finales. Et comme l’an passé, ils devront batailler sans Zion Williamson. Le vice-président de la franchise, David Griffin annonce en effet que l’intérieur ne s’entraînera pas avec l’équipe ce samedi et ne sera disponible pour aucune des rencontres éventuelles de la semaine prochaine.

« Je dirais, en considérant notre situation actuelle, qu’il n’est pas possible d’effectuer le travail qui lui permettrait de s’entraîner en 5 contre 5 à temps pour n’importe quel match de « play-in ». […] Le meilleur résultat possible serait que, si tout se passait parfaitement, qu’il soit capable de s’entraîner avant ou pendant le premier tour », fixe le dirigeant, cité par ESPN, sans donner beaucoup de garantie.

« Et encore une fois, il se peut que nous n’arrivions jamais à ce stade. Si toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu’il se sente comme il doit se sentir, on ne le laissera pas passer à la phase suivante », poursuit le vice-président qui ne semble pas baigner dans l’optimisme par rapport à son joueur, absent depuis le 2 janvier dernier pour cause de blessure aux ischio-jambiers, puis de rechute durant sa convalescence.

Les Pelicans devraient finir à la 8e place

Alors que son équipe s’apprête à terminer sa saison dimanche face aux Wolves, autre équipe concernée par le wagon du play-in, David Griffin assure « qu’il s’agit de disposer de tous les paramètres objectifs (ndlr : sa force, sa vitesse…) pour savoir où il en est et comment il se sent, et jusqu’à présent, ce n’est pas le cas. Si c’était le cas, on aurait certainement dit : ‘OK, il est prêt pour le 5 contre 5’, mais ce n’est pas le cas. »

Williamson a bien fait des progrès en 3 contre 3, mais il n’est pas en mesure de passer à l’étape supérieure. « Il ne s’est pas blessé à nouveau, il n’a même jamais fait état de douleurs. C’est plus comme une hésitation qu’on peut observer », décrit Griffin, en se rappelant : « On a déjà vécu ça avec Brandon Ingram, en disant qu’il jouerait quand il se sentirait lui-même. Cela se voir quand quelqu’un a confiance en lui et qu’il est sûr de lui, et il n’est pas dans cette situation en ce moment. »

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 Total 184 32 59.2 34.1 69.5 2.2 4.3 6.5 4.1 2.2 1.0 2.8 0.6 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.