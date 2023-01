Au moins dix matches d’absence pour Zion Williamson

En pleine course, Zion Williamson a soudainement grimacé lors de la rencontre perdue dimanche par les Pelicans sur le parquet des Sixers.

Touché aux ischio-jambiers, l’intérieur de la Nouvelle-Orléans attendait mardi les résultats de son IRM. Le verdict est tombé en fin de journée, l’ancien pensionnaire de Duke en aura pour au moins trois semaines.

Une fois arrivé à ce délai, le joueur sera réévalué par le staff médical et une date de retour plus précise pourra être déterminée en fonction de l’évolution de sa guérison. Zion Williamson manquera donc au moins dix matchs, et les Pelicans n’avaient pas besoin de ça puisqu’ils doivent déjà se passer de Brandon Ingram depuis plusieurs semaines.

Dans l’optique du All-Star Game, ce n’est évidemment pas l’idéal pour l’ancien numéro 1 de la Draft, d’autant qu’il reste un joueur très fragile comme le prouve ce nouveau coup d’arrêt.