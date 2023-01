Une défaite et une blessure de Zion Williamson pour les Pelicans

Mauvaise soirée pour les Pelicans. Non seulement l’équipe de La Nouvelle-Orléans s’est inclinée face à Joel Embiid et les Sixers, mais en plus l’équipe a perdu Zion Williamson, sorti sur blessure…

Alors qu’il partait en contre-attaque en fin de troisième quart-temps, l’ailier fort de Louisiane a visiblement ressenti une douleur, s’arrêtant en pleine course avant de lâcher le ballon pour se placer dans le « corner ». Il a immédiatement quitté le terrain pour rejoindre les vestiaires et n’est plus revenu sur le parquet.

Après la rencontre, Willie Green n’a pu que confirmer qu’il s’agissait d’un problème aux ischio-jambiers.

« C’était à un moment crucial du match », regrettait le coach, les deux équipes étant au coude-à-coude quand Zion Williamson (26 points, 7 passes et 6 rebonds) a dû quitter ses partenaires. « Nous allons devoir faire des examens (IRM) et examiner tout ça, en espérant que ça ira. Ça a été une perte compliquée pour nous. »

Sans leur bulldozer, les Pelicans n’ont ainsi pas pu résister à Joel Embiid et ses coéquipiers dans le quatrième quart-temps, s’inclinant pour la deuxième fois de suite. Et la franchise croise désormais les doigts, alors qu’elle attend toujours que Brandon Ingram, touché à l’orteil depuis le 25 novembre, sorte de l’infirmerie…