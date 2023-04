Le MVP de la nuit | On n’arrête plus Jaren Jackson Jr !

On ne serait pas étonné que Jaren Jackson Jr soit élu meilleur joueur du mois de mars-avril tant il a franchi un cap lors de la mise à l’écart de Ja Morant. Depuis son arrivée en NBA, son coach et les observateurs réclamaient que l’ailier-fort de Memphis se lâche en attaque, et il a compris le message. Cette nuit, face aux remplaçants des Bucks, il plante 36 points à 12 sur 18 aux tirs, dont 5 sur 6 à 3-points pour permettre aux Grizzlies de s’imposer, et verrouiller leur 2e place à l’Ouest. Une perf’ qui confirme sa bonne passe actuelle puisqu’il tourne à 31 points de moyenne en avril.

Depuis que Taylor Jenkins l’a placé au coeur du jeu, par la force des choses, Memphis reste sur 13 victoires en 17 matches ! Et cette nuit, après une première mi-temps ratée, c’est lui qui a réveillé ses coéquipiers à coup de 3-points pour passer un 20-0 aux Bucks ! « Une meilleure discipline, un peu plus d’effort… » énumère JJJ. « On cherchait des solutions, et je suis content qu’on les ai trouvées ».

Pivot d’un soir dans un cinq « small ball », entouré de Morant, Bane, Kennard et Brooks, Jackson s’est régalé par sa mobilité et son adresse lointaine. Le tout sans oublier de défendre avec un 3e quart-temps où on l’a vu bloquer tout accès au cercle.

Jaren Jackson, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MEM 58 26 50.6 35.9 76.6 1.3 3.4 4.7 1.1 3.8 0.9 1.7 1.4 13.8 2019-20 MEM 57 29 46.9 39.4 74.7 1.0 3.6 4.6 1.4 4.1 0.7 1.7 1.6 17.4 2020-21 MEM 11 24 42.4 28.3 83.3 1.6 4.1 5.6 1.1 3.8 1.1 1.4 1.6 14.4 2021-22 MEM 78 27 41.5 31.9 82.3 1.5 4.3 5.8 1.1 3.5 0.9 1.7 2.3 16.3 2022-23 MEM 62 28 50.2 34.4 78.5 1.7 5.1 6.8 0.9 3.6 1.0 1.7 3.0 18.3 Total 266 27 46.5 35.0 78.9 1.4 4.1 5.5 1.1 3.7 0.9 1.7 2.1 16.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.