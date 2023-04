L’amusante campagne de promo’ des Wolves en faveur de Jaden McDaniels

Que ce soit Jamal Murray qui lui a demandé, en plein match, d’arrêter de contrer ses tirs en suspension, ou Paul George qui en fait un des joueurs les plus sous-cotés de la Ligue, Jaden McDaniels fait de plus en plus parler dans la Ligue par ses prouesses défensives.

Le longiligne ailier a tellement progressé en défense que sa franchise en fait un candidat au premier cinq de la Ligue et, alors que les récompenses de fin d’année seront décernées dans quelques semaines, les Wolves ont créé une page internet particulièrement originale et ludique pour défendre son dossier.

« Pouvoir défendre sur les joueurs stars et faire qu’ils passent une sale soirée, c’est amusant pour moi ! »

On peut y voir son « tableau de chasse », plutôt prestigieux avec LeBron James, Luka Doncic, Paul George ou encore Damian Lillard qui ont tous vu leurs pourcentages d’adresse chuter dans leurs duels face à McDaniels.

Graphiques, débats de spécialistes et statistiques avancées à l’appui, les Wolves ont fait preuve de créativité (avec la souris qui se transforme en tête de Jaden qui court après Stephen Curry, et des smileys tristes sur ses victimes) pour promouvoir leur jeune ailier formé au club qui continue de progresser dans sa

Jaden McDaniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 63 24 44.7 36.4 60.0 0.8 2.9 3.7 1.1 2.7 0.6 0.8 1.0 6.8 2021-22 MIN 70 26 46.0 31.7 80.3 1.1 3.1 4.2 1.1 3.2 0.7 1.1 0.8 9.2 2022-23 MIN 77 31 51.5 39.2 73.6 1.2 2.7 3.9 1.9 3.5 0.9 1.4 1.0 12.2 Total 210 27 48.1 35.8 73.1 1.0 2.9 3.9 1.4 3.2 0.8 1.1 0.9 9.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.