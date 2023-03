L’impact défensif de Jaden McDaniels fait de plus en plus parler

Les langues commencent seulement à se délier au sujet de Jaden McDaniels en NBA, et de son potentiel défensif. Il y a dix jours, Paul George avait notamment fait l’éloge de l’ailier des Wolves en soulignant qu’il n’était pas encore sur le radar de beaucoup de gens, mais que ça n’allait sans doute plus durer longtemps.

« Ça me fait plaisir et j’y crois », a-t-il répondu à Shams Charania suite à ces louanges et devant la perspective de devenir l’un des meilleurs défenseurs de la ligue. « Le fait que ces gars soient dans la ligue depuis si longtemps, que j’aie du respect pour eux et pour ce qu’ils ont fait pour le jeu, c’est juste un plus pour le travail que j’ai fait pendant mes trois années passées en NBA. J’ai pu les observer quand j’étais plus jeune, et le fait qu’ils disent ces choses m’a ouvert les yeux. Je me sens bien dans ma peau ».

Plus les années passent, plus Jaden McDaniels a pris confiance en ses capacités. Les chiffres, aussi, mettent en valeur son efficacité face aux meilleurs attaquants de la ligue, et sa plus grande qualité d’après lui : sa polyvalence.

« Un jour je peux défendre sur Giannis Antetokounmpo, le jour suivant, je peux défendre sur Trae Young ou un joueur de ce style. Je suis capable de défendre du poste 1 à 4. J’essaie de rendre la vie difficile à mes adversaires. Je sais qu’ils vont mettre des tirs, ce sont tous des bons joueurs en NBA, donc ma mission est de leur rendre la tâche la plus difficile que possible. Défensivement, pour moi, l’objectif est toujours au moins de contester les tirs. Nos coachs disent qu’un tir ouvert, c’est comme un tir pris à l’entraînement. Il faut arriver avec cet état d’esprit compétitif et vouloir leur pourrir la soirée ».

Efficacité et polyvalence

À l’image de la sortie de Paul George, son coéquipier Austin Rivers a récemment chanté les mêmes louanges. En plein match, Jamal Murray s’était lui aussi plaint de son hyperactivité en défense.

« J’ai l’impression d’avoir fait du bon boulot sur Jamal Murray cette saison. Durant un match, j’avais déjà contré quelques-uns de ses tirs en suspension. Et il est venu me parler pour dire qu’il fallait que j’arrête ça. Personne ne lui avait fait ça avant. Quand on a joué Memphis aussi, la première fois face à Ja Morant, j’ai eu la même impression d’avoir fait du bon boulot, en suivant le rapport des scouts et en lui compliquant la tâche », a-t-il glissé. « Certains joueurs comme Paul George commencent à le voir. Je les ai joués tellement de fois maintenant qu’ils le savent désormais et commencent à le dire. C’est une marque de respect ».

La meilleure marque de reconnaissance serait d’être nommé parmi les NBA All-Defensive Teams, un de se objectifs depuis le début de saison.

« J’ai le sentiment que je devrais y être. Si je n’y suis pas, c’est que les gens qui votent sont fous. On se fixe tous des objectifs en début de saison, et l’un des miens était de finir dans le premier ou deuxième cinq des meilleurs défenseurs. J’ai l’impression que je m’en tiens à ce que j’avais dit ».