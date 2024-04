Will Hardy ironise sur le triple-double raté de Kelly Olynyk

Dimanche soir, la NBA bouclera une septième saison de suite avec plus de 100 triple-doubles. Grâce ou à cause d’éléments comme Russell Westbrook, LeBron James ou encore Nikola Jokic et Luka Doncic, la performance s’est banalisée, et cette année, 25 équipes possèdent au moins un joueur qui a signé un triple-double.

Parmi les cinq franchises sans triple-double, il y a le Jazz, et ce n’est pas nouveau. C’est même devenu une habitude puisque cela fait désormais plus de 15 ans que la franchise de Utah n’a pas connu de triple-double en saison régulière. Si on tient compte des playoffs, Ricky Rubio a brisé la série en 2018 avec son seul et unique triple-double en NBA. C’était face au Thunder.

Comme la NBA comptabilise les stats en playoffs à part, le dernier en date date du 13 février 2008, et il avait été signé Carlos Boozer. Depuis, la NBA a enregistré 1 167 triple-double !

Pourtant, on a bien cru que cette série allait s’arrêter cette nuit puisque Kelly Olynyk était sur de très bonnes bases avec 16 points, 14 rebonds et 8 passes face… au Thunder. Sauf que Will Hardy l’a sorti à quatre minutes de la fin, et le Canadien ne sera donc pas celui qui brisera la série…

Proche du quadruple-double négatif…

« Cela n’a aucune importance. On était mené de 20 points » a-t-il réagi alors qu’il en était à 15 points, 10 rebonds et 7 passes à la fin du 3e quart-temps. « J’aurais dû le réaliser avant. »

L’ailier-fort du Jazz a pourtant essayé, distribuant un maximum de passes, au point aussi de perdre beaucoup de ballons (7 !). Mais dans les 3e et 4e quart-temps, Luka Samanic, Simone Fontecchio, Juan Toscano-Anderson, Johnny Juzang et Ochai Agbaji ont manqué des tirs qui lui auraient permis de briser cette série.

Interrogé sur son choix de sortir Kelly Olynyk, Will Hardy a résumé la situation avec une pointe d’humour : « Si je l’avais laissé sur le terrain, il l’aurait eu de deux manières différentes : par les passes ou les balles perdues. La seule chose qui aurait pu gâcher encore plus la soirée, c’est si Kelly s’était blessé sur la fin. »