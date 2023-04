Des chaussures portées par Michael Jordan vendues plus de deux millions de dollars ?

Les produits portés ou signés par Michael Jordan continuent de se vendre à prix d’or. La preuve avec la dernière vente de Sotheby’s, qui se termine ce 11 avril.

Outre des maillots de Pelé et de Tom Brady ou de chaussures de Roger Federer et Rafael Nadal, l’ancien joueur des Bulls est au centre des enchères. On trouve par exemple un maillot porté deux fois lors de la saison 1997/1998, la fameuse « Last Dance » des Bulls.

Surtout, il y a les chaussures du Game 2 des Finals 1998 contre Utah. Elles ont été portées donc, mais aussi signées, et actuellement, l’enchère est à 1.8 million de dollars. On pourrait donc dépasser les deux millions pour cette paire.

Autre objet historique mis en vente par Sotheby’s : le maillot d’échauffement de Kobe Bryant du 22 janvier 2006. Ce soir-là, contre Toronto, l’arrière des Lakers avait inscrit 81 points, la deuxième meilleure marque de l’histoire de la NBA. Les enchères commencent à 280 000 dollars.