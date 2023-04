Danny Green n’a pas perdu son shoot

16 minutes. Soit le temps de jeu total dont a disposé Danny Green avec les Cavs durant le mois de mars. Quasiment pas utilisé depuis son retour dans l’Ohio, avec seulement six apparitions pour sept minutes et trois points de moyenne, le shooteur a vu son temps de jeu monter en flèche la nuit passée à Orlando.

Cette évolution est la conséquence directe du choix interne de se passer de Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen ou encore de Caris LeVert pour ce déplacement sans enjeu particulier au classement, à quelques jours des playoffs.

« Il y a un but derrière le fait que ces gars aient des minutes, qu’ils répètent les choses et qu’ils aient des opportunités dans leurs rôles qui nous seront utiles pour la fin de la saison et les playoffs », justifie J.B. Bickerstaff.

Âgé de 35 ans, son shooteur lui a rappelé son utilité potentielle pour les semaines à venir. En plus de ses multiples expériences en phases finales, qui l’ont amené à remporter trois titres NBA (2014 avec les Spurs, 2019 avec les Raptors et 2020 avec les Lakers), le vétéran peut encore apporter sa dimension « 3&D » aux Cavs.

Face à une équipe adverse également privée de ses joueurs majeurs, et dans un match qui a largement tourné en la faveur des Cavs, Danny Green a planté 21 points (8/14 aux tirs dont 5/9 de loin) et ajouté 3 rebonds, 3 interceptions, 2 passes décisives et 1 contre en 26 minutes. Il s’agissait du meilleur match en attaque de l’ancien 76ers depuis mai 2022 et la série face au Heat, durant laquelle il s’était gravement blessé au genou.

« Danny est un pro. Quand vous avez fait ce qu’il a fait et joué au niveau où il a joué, c’est comme faire du vélo », compare son coach qui espérait plutôt faire monter en puissance son shooteur à la fin mars. Mais celui-ci a dû être soumis aux fameux protocoles sanitaires de la ligue, pour la troisième fois de sa carrière.

Ce match a ainsi fait beaucoup de bien au shooteur. « C’était sympa de voir les rôles s’inverser un peu. Les titulaires ont fait le boulot en récupérant l’avantage du terrain (ndlr : pour le premier tour des playoffs). Ils ont eu l’occasion de se reposer, ils l’ont mérité. On doit maintenir le cap en continuant à jouer du bon basket et à prendre de bonnes habitudes », affiche Danny Green.

Ce dernier espère pouvoir remettre ça dimanche, face à Charlotte, pour le dernier match de l’année. « On verra bien. C’est à eux de décider, c’est la décision du coach », rappelle le meilleur marqueur de sa formation cette nuit.

Danny Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 CLE 20 6 38.5 27.3 66.7 0.4 0.5 0.9 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2 2.0 2010-11 SAN 8 11 48.6 36.8 0.0 0.4 1.5 1.9 0.3 0.9 0.3 0.6 0.1 5.1 2011-12 SAN 66 23 44.2 43.6 79.0 0.8 2.6 3.5 1.3 1.6 0.9 1.0 0.7 9.1 2012-13 SAN 80 28 44.8 42.9 84.8 0.5 2.6 3.1 1.8 1.6 1.2 1.2 0.7 10.5 2013-14 SAN 68 24 43.2 41.5 79.4 0.4 3.0 3.4 1.5 1.6 1.0 1.1 0.9 9.1 2014-15 SAN 81 29 43.6 41.8 87.4 0.7 3.6 4.2 2.0 2.0 1.3 1.2 1.1 11.7 2015-16 SAN 79 26 37.6 33.2 73.9 0.6 3.2 3.8 1.8 1.8 1.0 1.0 0.8 7.2 2016-17 SAN 68 27 39.2 37.9 84.4 0.5 2.8 3.3 1.8 1.8 1.0 1.1 0.8 7.3 2017-18 SAN 70 26 38.7 36.3 76.9 0.6 3.0 3.6 1.6 1.7 0.9 1.1 1.1 8.6 2018-19 TOR 80 28 46.5 45.5 84.1 0.8 3.2 4.0 1.6 2.1 0.9 0.9 0.7 10.3 2019-20 LAL 68 25 41.6 36.7 68.8 0.8 2.6 3.3 1.3 2.0 1.3 0.9 0.5 8.0 2020-21 PHL 69 28 41.2 40.5 77.5 0.8 3.0 3.8 1.7 1.8 1.3 1.0 0.8 9.5 2021-22 PHL 62 22 39.4 38.0 78.6 0.5 2.0 2.5 1.0 1.7 1.0 0.7 0.6 5.9 2022-23 * All Teams 9 10 39.1 44.4 100.0 0.2 0.6 0.8 0.2 1.1 0.3 0.7 0.1 3.0 2022-23 * CLE 6 7 50.0 50.0 100.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.7 0.3 0.5 0.2 3.0 2022-23 * MEM 3 15 27.3 37.5 0.0 0.3 1.0 1.3 0.7 2.0 0.3 1.0 0.0 3.0 Total 828 25 42.1 40.0 80.5 0.6 2.8 3.4 1.5 1.8 1.0 1.0 0.8 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.