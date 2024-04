Toujours aucune date de retour pour Zion Williamson…

L’heure n’est pas à l’optimisme en Louisiane concernant le retour de Zion Williamson. Absent depuis le 2 janvier dernier, pour cause de blessure aux ischio-jambiers puis de rechute durant sa convalescence, l’intérieur des Pelicans est toujours incapable de rejouer.

Dans la nuit, c’est David Griffin qui a donné des nouvelles de son double All-Star : « Après une évaluation plus poussée, il a été déterminé que Zion allait poursuivre son programme de rééducation et de convalescence. Nous continuerons de surveiller ses progrès et des mises à jour seront fournies si besoin. »

À en croire les mots du président de New Orleans, on ne semble donc pas se diriger vers un retour prochain de Zion Williamson et la question sera désormais de savoir si le joueur de 22 ans pourra revenir à la compétition cette saison. En l’état, l’équipe doit encore disputer deux matchs en saison régulière, ainsi qu’au moins un match en play-in et/ou quatre matchs en playoffs.

Rappelons que, sans leur ailier-fort titulaire (26.0 points, 7.0 rebonds et 4.6 passes de moyenne), les Pelicans ont peu à peu glissé au classement, passant de la 3e à la 8e place de la conférence Ouest. Actuellement à la lutte pour aller directement en playoffs en évitant si possible la case play-in, les hommes de Willie Green évoluent clairement sans espérer le retour du numéro 1 de la Draft 2019.

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 Total 184 32 59.2 34.1 69.5 2.2 4.3 6.5 4.1 2.2 1.0 2.8 0.6 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.