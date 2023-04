Pour accroître leur attractivité, les Spurs prennent leurs quartiers à Austin

Sans de réelles ambitions sportives cette saison, les Spurs ont décidé de célébrer la 50e saison de l’histoire de la franchise à San Antonio par 4 matchs à domicile joués en dehors de l’AT&T Center, leur salle habituelle. Le premier avait eu lieu le 17 décembre à Mexico face au Heat. Le second s’est déroulé à l’Alamodome de San Antonio face aux Warriors le 13 janvier, une rencontre qui avait battu le record d’affluence pour un match NBA avec 68 323 spectateurs réunis.

Pour finir, les deux derniers auront lieu à Austin, dans le Texas, non loin de San Antonio. Le premier aura lieu dès cette nuit face aux Blazers (2h), le second aura lieu samedi soir à 22h face aux Wolves. Deux rencontres qui seront au passage les deux derniers matchs à domicile de la franchise cette saison. Une destination pas très lointaine, qui plaît beaucoup à Gregg Popovich.

« C’est une grande ville sportive. Ils aiment les équipes compétitives » a déclaré le coach des Spurs. « Même si nous sommes en phase de développement, il est important pour nous de jouer dans des lieux différents pour que ces gars puissent réussir. En général, c’est juste pour voir la compétitivité de l’équipe, la personnalité des joueurs ».

Des matchs à Austin prévus tous les ans

En conférence de presse, Gregg Popovich a annoncé qu’il ne s’agissait pas d’une simple expérience, mais d’une habitude qu’il faudra prendre, car les Spurs comptent désormais jouer des matchs de saison régulière à Austin tous les ans.

« Au final, l’organisation des Spurs veut simplement étendre son territoire » a-t-il expliqué. « Nous vivons dans cette région, de la frontière mexicaine jusqu’ici, et nous aimerions étendre les liens que nous avons avec les Spurs à une autre région, et pour cela nous devons faire l’effort d’être vus, de venir ici et de jouer quelques matchs. Je pense que c’est ce que nous ferons chaque année. Je ne pense pas, je le sais, et c’est le début de cette nouvelle expérience ».

Bien qu’elle soit la franchise la plus titrée du Texas, San Antonio souffre d’un vrai déficit de popularité et d’attractivité par rapport à ses concurrentes régionales que sont Houston et Dallas. Les Rockets et les Mavericks sont beaucoup plus attractifs pour les superstars et les sponsors. En se déplaçant dans la capitale de l’Etat, les Spurs ont donc décidé d’activer un nouveau levier pour changer la donne, même s’ils partent de très loin.

« Nous sommes un marché de troisième zone » reconnait le directeur général des Spurs, R.C. Buford. « En nous positionnant mieux dans cette région, nous avons une chance de devenir un marché potentiellement plus puissant ».