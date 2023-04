Pour la troisième fois en cinq ans, les Bucks ont validé l’avantage du terrain

Pour la troisième fois en cinq saisons, après 2019 et 2020, les Bucks finiront donc la saison régulière avec le meilleur bilan de la ligue. Avec leur victoire face aux Bulls, les champions 2021 ont en effet décroché leur 58e succès et Boston ne peut plus les rattraper d’ici dimanche. Et personne à l’Ouest ne les approche, avec « seulement » 52 victoires pour les Nuggets, leaders de cette conférence.

Par conséquent, les Bucks peuvent aborder les deux derniers matches de la saison régulière avec légèreté et déjà se tourner vers le Game 1 de leur premier tour, dans dix jours.

« Maintenant, on peut souffler », annonce Mike Budenholzer. « Je ne sais pas ce qu’on va faire vendredi et dimanche, mais on peut déjà respirer. Les gars l’ont bien mérité. Il faut rendre hommage à ce qu’ils font depuis le All-Star Game pour parvenir à cette place. Avoir un tel bilan, ça compte et être là chaque soir, c’est difficile. »

Giannis Antetokounmpo n’était pas en tenue contre Chicago et Khris Middleton s’est blessé en début de rencontre, touché au genou. Ces journées sans enjeu vont faire du bien pour souffler et fêter cet avantage du terrain.

« C’est un gros atout face à de grandes équipes en playoffs et c’est quelque chose dont on peut être fier pour cette saison régulière », rappelle Brook Lopez pour ESPN. « On a fait les efforts soir après soir. Peu importe le groupe qu’on avait, on était prêt. »

Les deux derniers matches seront contre Memphis et Toronto. Deux victoires et ce serait la sixième saison de l’histoire de la franchise à 60 victoires ou plus. La dernière date de 2018/19.

« Avoir gagné 58 rencontres et être les leaders de la ligue, ça montre le caractère de chacun dans ce vestiaire », se félicite Wesley Matthews. « Ainsi que la détermination de cette équipe pour être la dernière à la fin de la saison. »