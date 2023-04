« Au moment où on avait le plus besoin de lui, il a répondu présent. C’était incroyable à voir. » Le compliment est signé Luka Doncic et s’adresse à son coéquipier Kyrie Irving. Les 20 000 spectateurs de l’American Airlines Center pourront confirmer le sentiment du Slovène.

Face aux Kings, l’ancien joueur des Nets a signé un festival offensif dont il a le secret. « La difficulté de ses tirs… Il donne l’impression que c’est facile », décrit en quelques mots Jason Kidd, après avoir rappelé le surnom du meneur, « Uncle Drew ». Celui-ci a pourtant mis un peu de temps avant de se signaler. À la mi-temps d’un match encore dominé par les Californiens, Kyrie Irving ne s’était pas beaucoup montré.

« J’étais dans un état de stress émotionnel. Tu commences à regarder la feuille de stats – je n’avais marqué que six points – et c’est facile de devenir égoïste quand tu regardes tes chiffres. Tu te demandes comment mieux jouer. Mais en seconde période, je suis allé au combat et ça marche généralement pour moi », livre le joueur de 31 ans.

Kyrie Irving fait basculer le match

Après six points supplémentaires inscrits dans le troisième quart-temps, le meneur va surtout connaître l’explosion dans l’ultime période. Une pénétration devant Kevin Huerter, un tir primé – sur le « dancefloor » comme l’a dit le commentateur TV des Mavs – après un « cross » puis un « step-back », un « fadeaway » impossible devant Davion Mitchell, un « jumper » ligne de fond devant Domantas Sabonis… Irving, qui a apprécié et s’est nourri de l’énergie de l’American Airlines, a fait basculer la rencontre en faveur de son équipe.

Et que dire de son tir insensé à trois minutes de la fin, en transition, alors que les cinq joueurs adverses l’entouraient sans qu’aucun de ses coéquipiers n’ait encore franchi la ligne médiane ? « Tous les quatrièmes quarts-temps ne sont pas comme ça pour moi. Si vous regardez les derniers matchs, j’aurais aimé jouer aussi bien que ce soir. C’est du basket de désespéré. Ce n’est pas comme si c’était la première fois où je me retrouvais dans un match où la victoire est impérative, donc ça fait du bien », apprécie le meneur qui a signé 19 de ses 31 points (12/23 dont 6/10 de loin) dans cette ultime période.

Son coup de chaud a largement contribué à la victoire de son équipe, encore loin d’être sortie d’affaire, mais qui garde une chance d’arracher sa qualification au « play-in ». « On n’est pas satisfaits, on ne s’en contente pas mais on est heureux d’avoir fini fort le match », livre le meneur, avant d’ajouter : « Ce n’est pas fini, donc on va mettre un pied un pied devant l’autre et maintenir une mentalité positive. On ne contrôle pas notre destin mais on contrôle nos efforts. »

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 59 37 49.3 37.4 90.4 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.0 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 19 38 51.0 37.7 94.6 1.1 4.0 5.1 5.9 2.8 1.2 1.8 0.6 26.7 Total 670 34 47.2 39.1 88.4 0.8 3.1 3.9 5.7 2.3 1.3 2.6 0.4 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.