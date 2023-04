Pour Mark Cuban, c’est le père de Jalen Brunson qui l’a fait partir

Alors que les Mavs viennent de s’imposer face à Sacramento cette nuit pour rester en vie en vue du « play in » dans la conférence Ouest, les Knicks sont quant à eux déjà qualifiés pour les playoffs à l’Est. Déjà en train de planifier leur stratégie pour leur premier tour à venir face à Cleveland…

La perte de Jalen Brunson a ainsi fait très mal aux Mavs qui, selon Luka Doncic, ont vécu une « saison très décevante », sans jamais retrouver l’équilibre qui leur avait permis d’atteindre la dernière finale de conférence.

« C’est parti en sucette quand Rick a pris le contrôle, quand les parents sont entrés dans la danse », a expliqué un Mark Cuban qui avait visiblement besoin de vider son sac sur ESPN. « On n’allait pas prendre une décision aussi importante après ce que nous avait dit Aaron [Mintz, son agent] sur ce que voulait son père en juillet. Et Nico [Harrison, le GM des Mavs] me disait en février [de l’an passé] qu’il était d’accord avec moi, mais que l’intérêt avec New York était trop lié avec sa famille pour qu’on le surmonte. »

Le président des Knicks, Leon Rose, est effectivement très proche de la famille Brunson, car il est tout simplement le parrain de Jalen, et a été son premier agent. Avant ça, Rick Brunson, le père de Jalen, avait lui été le premier joueur représenté par Leon Rose à ses débuts dans le métier.

Et Rick Brunson a lui été embauché comme assistant coach par Tom Thibodeau avant même le début de la « free agency ». De leur côté, les Mavs ont été plutôt attentistes, et ils peuvent maintenant s’en mordre les doigts !

Mark Cuban assure ne pas avoir eu de chance de négocier

« On pensait qu’on pouvait le faire changer d’avis », poursuit Mark Cuban quand on lui demande pourquoi les Mavs n’ont pas simplement échangé Jalen Brunson la saison passée. « On voulait le prolonger et on voulait surtout garder le même groupe pour finir la saison ensemble. On pensait que c’était possible car JB continuait à maintenir qu’il était bien avec nous. JB ne nous a jamais donné d’indication [qu’il voulait partir]. Ce sont les parents qui ont posé le seul problème. Même son agent nous a dit : au pire, on peut faire un sign and trade. »

Pour prouver ses dires, Mark Cuban a carrément montré aux journalistes présents des SMS de Nico Harrison et Aaron Mitz datant de l’an passé, ce dernier expliquant que Jalen Brunson pensait (sur les conseils de son père ?) pouvoir obtenir un contrat entre 18 et 23 millions de dollars par saison durant l’été et qu’il ne souhaitait donc pas vraiment prolonger pour 54 millions de dollars sur quatre ans, le maximum que Dallas pouvait lui proposer en cours de saison passée, à moins d’effectuer un échange.

Une prédiction exacte puisque Jalen Brunson a carrément obtenu 104 millions de dollars sur quatre ans aux Knicks.

Possédant les « Bird rights » de Jalen Brunson, les Mavs avaient toutefois la possibilité d’offrir le plus d’argent à leur meneur gaucher. Mais Mark Cuban insiste pour dire que sa franchise n’a même pas pu en arriver à ce stade des négociations car le clan Brunson n’a jamais évoqué de somme. Et donc de prolongation…

« On ne savait pas quelle était leur offre. Ils ne nous ont jamais donné de chiffre. Maintenant qu’on le connaît, je peux vous dire que j’aurais payé ça avec joie, mais il ne serait pas revenu de toutes manières. Il est impossible que ça soit à cause de l’argent. Il n’y a pas eu de négociation. Ils ne nous ont pas donné de chiffre. On avait une relation préexistante avec l’agent et ils devraient nous donner une chance de continuer après qu’on ait aidé à développer le joueur pendant quatre ans. On aurait dû travailler ensemble… »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 Total 345 27 49.3 38.6 81.2 0.5 2.7 3.1 4.2 1.8 0.6 1.5 0.1 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.