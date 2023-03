Jalen Brunson sans rancune envers les Mavericks

« Je ne peux rien dire de négatif sur Dallas. Mais c’est évident que j’aurais voulu que les choses se fassent différemment. » Le départ de Jalen Brunson de Dallas vers New York, l’été dernier, a beaucoup fait parler.

Déjà parce que les Knicks ont été sanctionnés par la ligue pour « tampering », avec un second tour de Draft en moins en 2025. Ensuite parce que les Mavericks ont laissé filer un excellent joueur, un meneur de jeu précieux, qui a poussé la franchise à faire venir Kemba Walker, puis Kyrie Irving. La première expérience n’a pas fonctionné, la seconde peine à convaincre…

Pourtant, Brunson aurait pu prolonger son aventure à Dallas. Avant la saison 2021/2022, il est éligible à une prolongation de 55 millions de dollars sur quatre saisons. Le camp Brunson aurait accepté ces termes-là, si les Mavericks avaient proposé une telle offre. En janvier, en pleine saison, les agents du joueur reviennent à la charge, mais la franchise ne répond pas.

Sauf que, comme Brunson a fait une grosse saison dans le Texas, et que les Knicks lui faisaient les yeux doux, il pouvait désormais espérer bien plus que 55 millions de dollars. Donc quand les dirigeants l’approchent enfin après la « trade deadline » de février, cette offre n’a plus la même force. Elle est bien moins attractive.

« Il y a eu deux moments où il y avait des offres sur la table avant le début de saison, puis, autour de décembre-janvier, ils ont regardé ailleurs », se souvient le meneur de jeu des Knicks pour le Bleacher Report. « Ils avaient le droit de faire ça, donc je ne leur reproche pas d’avoir pris ces décisions. C’est leur responsabilité. »

On le comprend avec ces propos, Brunson aurait voulu rester à Dallas, avant de rejoindre New York pour une offre quasiment deux fois supérieure : 104 millions de dollars sur quatre ans. Il « respecte » la franchise et n’oublie pas le rôle qu’elle a joué dans sa carrière.

« Ils m’ont lancé dans la ligue, ils ont fait démarrer ma carrière. Après, les affaires sont les affaires. Mes quatre saisons à Dallas étaient uniques. Quand je suis arrivé ici, je voulais y rester un long moment. J.J. Barea, qui m’a pris sous son aile, était resté là-bas si longtemps. Je voulais tenir ce rôle à Dallas. J’ai vraiment aimé cet endroit. Jason Kidd a débloqué des choses chez moi, j’ai progressé. Cette franchise et la ville sont spéciales à mes yeux et pour ma famille. Ces quatre années furent merveilleuses. »