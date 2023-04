Grant Williams et les Celtics pestent contre l’arbitrage autour de Joel Embiid

La performance de Joel Embiid, avec 52 points face aux Celtics, a marqué les esprits. Au point de sceller la course pour le trophée de MVP d’après son coach Doc Rivers. Les Sixers voulaient cette victoire contre Boston, le pivot l’a confirmé lui-même, et ils l’ont eue.

Les Celtics ont eux quitté Philadelphie avec un goût amer en bouche. Non seulement à cause de la défaite, mais aussi à cause des circonstances. Privés de Robert Williams III et d’Al Horford, ils étaient diminués face à Joel Embiid.

Le pivot All-Star en a profité pour dominer et imposer sa puissance. Les finalistes 2022 ont manqué de répondant, mais les arbitres n’ont pas aidé non plus, se lamentent-ils, en sifflant trop vite.

« Les arbitres attendent simplement de pouvoir siffler », estime Al Horford pour The Athletic. « C’est difficile de défendre face à lui quand on n’a pas le droit de le toucher », ajoute Grant Williams.

« Si je me mets en colère, c’est parce que quelque chose d’évident est arrivé. Je me fais frapper au visage et personne ne le voit ? »

En plus d’avoir terminé avec un excellent 20/25 au shoot, Joel Embiid a fait 13 passages sur la ligne des lancers-francs. Dès lors, quand il dépasse les bornes et n’est pas sanctionné, Grant Williams se met en colère. En fin de rencontre, le Camerounais l’a touché au visage. L’action a continué et le joueur de Philadelphie a pu trouver PJ Tucker dans le coin, pour un panier primé. Excédé, l’intérieur de Boston s’est plaint et a récolté une technique.

« J’ai été frappé au visage deux fois. J’ai demandé à ce qu’on siffle ça, et j’ai pris une technique », raconte Grant Williams. « J’ai reçu une technique pour ça. L’action d’après, Tucker s’est plaint. Il n’a rien eu. Plus tard, Embiid m’a encore touché au visage, pas de ralenti, pas de faute flagrante. Lui aussi a parlé aux arbitres, mais rien, pas de technique… Ai-je fait quelque chose de différent pour en recevoir une ou dois-je simplement me taire ? »

Si Grant Williams a explosé à cet instant de la partie, c’est à cause de l’accumulation de coups de sifflet oubliés dans son duel avec Joel Embiid et de l’attitude des officiels.

« Je me suis mis en colère à cause de ça. Pendant tout le match, j’ai entendu les arbitres me dire qu’ils avaient manqué telle ou telle action, ou que cela ne méritait pas d’être sifflé. Je me bats, je fais avec, il me marche sur les pieds… mais je continue. Je ne crie pas, je communique avec les arbitres. Donc si je me mets en colère, c’est parce que quelque chose d’évident est arrivé. Je me fais frapper au visage et personne ne le voit ? »

Néanmoins, l’intérieur du Massachusetts n’est pas mauvais joueur. Il reconnaît que son adversaire du soir a été énorme et qu’il n’a pas simplement dominé parce que les arbitres lui ont tout sifflé.

« Il m’a donné du fil à retordre toute la soirée. Il a mis des tirs difficiles, surtout à mi-distance. C’était difficile de défendre. J’aurais dû faire mieux. Les actions que je regrette le plus, ce sont celles où il m’a battu sur le dribble, sans résistance. Car les tirs à mi-distance, il faut faire avec. »