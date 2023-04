Les Kings ne peuvent pas s’empêcher de regarder le classement…

C’est fait, pour la première fois depuis vingt ans, les Kings vont remporter le titre de la division Pacific. Celui qui avait parié sur ça en début de saison est très, très riche… Assuré de finir 3e de la conférence Ouest, et donc d’affronter le 6e de sa conférence, Sacramento peut même encore finir 2e en cas d’égalité avec les Grizzlies.

Mais ces mêmes Grizzlies peuvent encore finir 1er, et donc ravir le titre de la division Northwest aux Nuggets. En clair, Denver peut terminer 1er ou 2e ; Memphis peut finir 1er, 2e ou 3e ; Sacramento peut finir 2e ou 3e.

« Je ne vais pas mentir, tout le monde regarde le classement tous les jours » confie Domantas Sabonis. À la fois parce que ça bouge devant eux, mais surtout parce que leur adversaire potentiel change tous les soirs. Ce mercredi matin, c’est LA Clippers, mais ça va changer dès ce soir puisqu’il y a le derby de Los Angeles et que le vainqueur doublera les Warriors, qui n’ont pas le « tiebreaker » sur les deux équipes de Los Angeles.

« Au final, ça n’a pas d’importance, mais on regarde ça car on est fans de sport. Mais ce qui doit arriver arrivera » poursuit ainsi Domantas Sabonis.

Le plus important, c’est de garder une bonne dynamique et de ne pas se relâcher. Que les Kings affrontent le 6e ou le premier qualifié du « play-in », il s’agira forcément d’une équipe qui s’est arrachée pour grappiller cette place. Il ne faut donc pas jouer les derniers matches avec le frein à main, même si la crainte d’une blessure peut peser.

« On a joué deux équipes sous les 50% de victoires, et nous n’étions pas déterminés lors du dernier match (défaite face aux Spurs) » rappelle Domantas Sabonis. « Jouer des équipes qui se battent pour quelque chose est une bonne chose… Il faut continuer de gagner, faire en sorte qu’il y ait toujours une bonne ambiance. Faire en sorte que tout le monde reste en bonne santé, et se sente bien. C’est la même chose pour nous, rien ne change. Même si on est en playoffs, on veut gagner les matches qui restent. »

Ce soir, les Kings se déplacent à Dallas pour affronter des Mavericks qui ont encore l’espoir d’accrocher le « play-in ». Un bon test pour voir si les Kings sont déterminés à tout gagner.